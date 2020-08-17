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19:34 (мск), источник: РБК

«Калашников» объявил о создании автомата под патрон стандарта НАТО

Концерн «Калашников» объявил о создании экспериментального автоматического карабина АК-19, в котором будет использоваться соответствующий стандартам НАТО патрон 5,56×45 мм (.223 Remington).

Во время загрузки произошла ошибка.

В сообщении, размещенном на страницах «Калашникова» в социальных сетях, говорится, что АК-19 будет представлен на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» 23—29 августа.

«Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут первыми оценить новинку «Калашникова», — говорится в сообщении.

По данным концерна, АК-19 несколько легче состоящего на вооружении российской армии АК-74М — 3,35 кг против 3,63 кг (без патронов), длина ствола у обоих автоматов равна 415 мм.
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Кроме того, АК-19 получит облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

В начале августа Госпогранслужба Украины объявила об отказе от использования автоматов Калашникова и переходе на штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45.

В июле «Калашников» объявил о завершении государственных испытаний пистолета-пулемета, которому рекомендовано присвоить название ППК-20.

В середине августа ГК «Ростех» сообщила о создании нового самозарядного пистолета «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии.

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