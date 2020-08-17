«Калашников» объявил о создании автомата под патрон стандарта НАТО

В сообщении, размещенном на страницах «Калашникова» в социальных сетях, говорится, что АК-19 будет представлен на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» 23—29 августа.
«Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут первыми оценить новинку «Калашникова», — говорится в сообщении.
По данным концерна, АК-19 несколько легче состоящего на вооружении российской армии АК-74М — 3,35 кг против 3,63 кг (без патронов), длина ствола у обоих автоматов равна 415 мм.
Кроме того, АК-19 получит облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
В начале августа Госпогранслужба Украины объявила об отказе от использования автоматов Калашникова и переходе на штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45.
В июле «Калашников» объявил о завершении государственных испытаний пистолета-пулемета, которому рекомендовано присвоить название ППК-20.
В середине августа ГК «Ростех» сообщила о создании нового самозарядного пистолета «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии.