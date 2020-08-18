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09:54 (мск), источник: Известия

Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Им придется пойти на это из-за принудительного ограничения эквайринга в 1%

Источник: Известия

Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»). Кроме этого, кредитным организациям придется еще и снизить или вовсе обнулить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, следует из документа. Свою логику банкиры объясняют исключительно экономическими причинами: обеспечение МСП терминалами и стимулирование безналичной оплаты в таких условиях станут попросту убыточными. В ЦБ «Известиям» заявили, что альтернативой дорогого эквайринга для торговых точек может быть система быстрых платежей.

Риски есть

Опустить ставку эквайринга для МСП до 1% ранее поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщали «Известия». Предполагалось, что ее снижение создаст условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Однако банковское сообщество эту идею приняло с критикой. АБР обратилась в Минэк с просьбой не устанавливать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий МСП на столь низком уровне (письмо президента ассоциации Георгия Лунтовского в адрес главы министерства Максима Решетникова есть у «Известий»).

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Если правительство решится на ограничение стоимости эквайринга 1%, кредитным организациям придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт, говорится в письме. Для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3−5% выше, чем полученная экономия за счет снижения ставки за безналичную оплату, пояснили в АБР.

Более того, принудительное снижение эквайринга лишит банки возможности предоставлять клиентам поощрения, в первую очередь кэшбэк за покупки в малых и средних торговых предприятиях, подчеркивает автор письма. В этом случае потребители переориентируются на большие торговые сети, что окажет негативное влияние на выручку МСП. Фактически это даст крупному бизнесу преимущество и позволит еще сильнее увеличить долю рынка, выдавливая с него малых игроков, отмечается в документе.

Рука рынка

Средняя ставка эквайринга для МСП сейчас составляет 1,5−2%, оценил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он отметил, что банки обычно выстраивают программы лояльности, начисляя кэшбэки и бонусы за покупки в определенных категориях, например «продукты питания», в том числе в торговых точках из сегмента МСП. Если нормативно ограничить уровень эквайринговой комиссии, то от стимулирования покупок в небольших магазинах ряд банков может отказаться.

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— Во время пандемии ЦБ временно ограничил ставки по онлайн-эквайрингу. Тогда некоторые кредитные организации отменили программы лояльности в этом сегменте, — напомнил Алексей Войлуков.

К регулированию комиссий за прием карт необходимо подходить взвешенно, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что ставка эквайринга — результат взаимодействия бизнеса, платежных систем и банков. Доход от комиссии направляется в том числе на программы лояльности по картам, а также на поддержание инфраструктуры для оплаты покупок с помощью карт, отметили в Центробанке.

— Альтернативный инструмент снижения издержек для бизнеса — система быстрых платежей. Уровень тарифов для торговых предприятий в ней составляет не более 0,4−0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Это в 2−2,5 раза ниже, чем среднее значение эквайринговых ставок, — оценили для «Известий» в Банке России.

Основную часть эквайринга составляет интерчейндж — межбанковская комиссия, которую устанавливают платежные системы (Visa, MasterCard, «Мир»). Большая часть интерчейнджа направляется банку-эмитенту карты, с которой была проведена оплата. Размер комиссии платежной системы составляет около 1,6%, оценили в крымском РНКБ. Если ограничение эквайринга для МСП не будет сопровождаться снижением интерчейнджа, это приведет к потере экономической целесообразности операций, считают в УБРиР.

Если же вместе с эквайрингом правительство ограничит межбанковскую комиссию, то кредитные организации получат новых клиентов из МСП и дополнительный объем безналичных платежей. Предпринимателей при этом ждут лучшие условия.
Марк Баранов
управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ

Ранжировать бизнес

Для малого, среднего и микробизнеса нужен разный подход при установке максимальной ставки эквайринга, решение о ее ограничении также следует принимать отдельно для каждого сегмента, убежден президент бизнес-объединения МСП «Опора России» Александр Калинин. Актуальность нормы зависит от оборотов предприятий, числа и размера трансакций, сроков окупаемости оборудования.

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По оценкам Александра Калинина, средний бизнес с ежегодным оборотом более 800 млн рублей платит порядка 1,5% за прием платежей. При этом эквайринг для малых предприятий доходит до 3%. Если ставку для микробизнеса опустить до 1%, то банки перестанут обслуживать терминалы и могут предложить предпринимателям их выкупить, признал он. Тогда окупаемость вложений растянется на десятки лет.

— Электронные платежи необходимы, если же банки будут изымать оборудование, бизнес начнет уходить в наличку, — предположил Александр Калинин.

Высокая комиссия за эквайринг, например, во Франции привела к ограничению мелких платежей по картам, рассказал директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. Он отметил, что снижение комиссии, в свою очередь, может уменьшить число случаев, когда продавец или официант просит заплатить именно наличными.

Проработка вопроса о снижении эквайринга для МСП требует взвешенного, сбалансированного подхода, согласны в Минэкономразвития. С одной стороны, снижение комиссии поспособствует сокращению издержек предпринимателей, а также позволит повысить прозрачность их финансовых потоков. С другой стороны, при снижении комиссионного вознаграждения банки могут искать пути возврата утраченной прибыли за счет повышения тарифов на другие услуги, что в конечном счете не приведет к снижению стоимости банковского обслуживания для конечных потребителей, пояснили в ведомстве. Кроме того, рыночное установление ставок эквайринга способствует развитию конкурентной среды, а снижение комиссии только для МСП может привести к дроблению бизнеса, добавили в Минэке.

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