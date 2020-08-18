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07:57 (мск), источник: РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

«Ростех» предложил Минпромторгу назначить его «дочку» «Росхимзащиту» единым оператором по вывозу медицинских отходов в России. Сейчас этот рынок может достигать 6 млрд руб. в год, но эксперты говорят о потенциале роста в 3−4 раза.

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Источник: Агентство «Москва»

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования. Соответствующее обращение он направил первому замглавы Минпромторга Сергею Цыбу 12 августа (об обращении написал Telegram-канал «Зеленый змий», подлинность письма подтвердил РБК представитель «Ростеха»).

«Действительно, есть такая инициатива. На фоне пандемии в стране резко увеличилось количество медицинских отходов, представляющих известную опасность. Действующие нормативы и существующая инфраструктура не рассчитаны на такие объемы», — передала пресс-служба «Ростеха» слова Выборных.

РБК направил запрос в Минпромторг.

О каких объемах идет речь

В письме Цыбу Выборных напомнил о ситуации в Ухане: в период пандемии объем медицинских отходов там вырос до 200 т в день при мощностях единственного в городе перерабатывающего такие отходы предприятия 50 т в день. По оценке топ-менеджера «Ростеха», из-за пандемии и действующих ограничительных мер в России утилизировать нужно 900 млн масок в месяц.
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«Отсутствие единой структуры, отвечающей за цепочку от сбора до уничтожения средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских изделий и оборудования, создает масштабную практику их незаконного вывоза на полигоны твердых коммунальных отходов», — указывает Выборных. Сейчас маски, выброшенные вне медучреждений, не перерабатываются, а просто вывозятся на полигоны твердых коммунальных отходов или хранятся на комплексах по их переработке до появления заводов по сжиганию, уточнил представитель «РТ-Инвест» (крупный региональный оператор в Подмосковье, «дочка» «Ростеха»). При этом в условиях пандемии люди, которые работают в отрасли обращения с отходами (водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок), оказываются в зоне повышенного риска, предупредил Руслан Губайдуллин, глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами).

С начала пандемии коронавирусом заразились в России 927,7 тыс. человек. За последние сутки зарегистрировано 4,8 тыс. новых случаев. В большинстве регионов страны масочный режим действует в общественном транспорте и магазинах. В Москве он введен с 12 мая.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов оценивает объем образующихся только в медучреждениях отходов до 1 тыс. т в день. С учетом СИЗ (масок, перчаток, респираторов, защитных экранов и очков), которые используют граждане и вне больниц, это еще 20 тыс. т в день, утверждает он. По словам директора по развитию Национальной экологической компании (перерабатывает 60% фармацевтических отходов в России) Александра Климова, в России в медучреждениях образуется более 600 тыс. т отходов в год, 120 тыс. т из которых приходится на опасные отходы класса Б и В.

Стоимость вывоза последних зависит от региона и уровня конкуренции между профильными компаниями и варьируется от 20 руб. за кг в Москве до 100 руб. в Екатеринбурге, сообщил он.

Вывоз и утилизация неопасных отходов класса А оценивается приблизительно в 4 тыс. руб. за 1 т. Объем рынка медотходов сегодня достигает приблизительно 6 млрд руб., подытожил Климов.

Он опасается, что введение статуса федерального оператора уберет конкуренцию с рынка и монополизирует его. По мнению Климова, после появления единого оператора услуга по утилизации и вывозу медотходов класса Б, В и Г подорожает в три-четыре раза. «Учитывая, что услуга оплачивается из бюджета больниц и поликлиник, который ограничен, рост расходов медучреждений может обернуться экономией на закупке новой техники, например томографов, или на зарплатах врачей», — предупреждает он.

Представитель «Ростеха» в свою очередь заявил, что стоимость утилизации медотходов снизилась за последние несколько лет только потому, что услугу часто оказывают недобросовестные подрядчики, которые не утилизируют отходы, а просто вывозят их.
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«Мы предлагаем положить конец этой практике и разработать справедливую систему тарифов, которая будет включать себестоимость реализации и минимальную наценку. Что касается конкуренции, то федеральный оператор как раз обеспечит прозрачный механизм отбора добросовестных поставщиков во всех субъектах», — считает он.

Как сейчас классифицируют медицинские отходы

По степени опасности медицинские отходы разделяют на пять классов (А, Б, В, Г и Д) — от неопасных до радиоактивных. На неопасные отходы класса А приходится около 75% всего их количества. С ними разрешено обращение как с бытовым мусором. К опасным относятся отходы класса Б и В — они образуются в инфекционных отделениях. При обращении с ними необходимо соблюдать требования СанПиН. Утиль класса Б и В подвергается обеззараживанию децентрализованным способом (установки на территории лечебного учреждения). Обеззараженные отходы, согласно санитарным правилам, допускается захоранивать на общих полигонах вместе с отходами класса А после предварительного измельчения или расплавления.

Какие условия предлагает «Ростех»

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.

«Сейчас нет единого механизма, который гарантировал бы уничтожение таких отходов должным образом. В результате нередки ситуации, когда недобросовестные подрядчики, предлагая минимальную цену контракта, в итоге забирают в медучреждениях медотходы и вместо утилизации вывозят их на свалку», — считает Выборных.

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Представитель «Ростеха» обещает, что на средства, полученные за вывоз медотходов, можно будет организовать их раздельный сбор, закупить и установить специальные антибактериальные контейнеры, предназначенные для СИЗ, — установка таких уже ведется «Росхимзащитой» в Краснодарском крае. «Боксами планируется оборудовать места общего пользования, в том числе медицинские и образовательные учреждения», — пояснил он.

Также задачей оператора станет следить за выполнением подрядчиками условий, утвержденных на федеральном уровне, изыскивать в регионах мощности по утилизации отходов с учетом прогнозируемого спроса, резюмировали в «Ростехе».

Заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева отмечает, что сейчас утилизатора выбирают в соответствии с законом «О госзакупках», а сама по себе эта деятельность не лицензируется.

В результате требовать от участников таких закупок подтверждения технической и иной возможности проведения работ по утилизации медотходов медучреждения не вправе. И утилизаторы могут делать с отходами что хотят.

Подмосковье утвердило регоператора по медотходам

Идею создать нового регионального оператора, который будет специализироваться исключительно на сборе медицинских и биологических отходов, предложил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который недоволен, что все медицинские отходы из Москвы свозят в область. Вместе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым он добился проведения в Подмосковье с 1 января 2021 года эксперимента по централизованному обращению с медотходами, поскольку их количество в период пандемии выросло втрое. Региональным оператором в Подмосковье назначена компания «Дмитровский МПК». Она, по данным СПАРК, принадлежит «УК Региональный оператор», совладельцами которого являются входящее в «РТ-Инвест», «РТ Инвест-Финанс» и «Эко-Инвест» (входит в ЗПИФ «Чистая Россия»).

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