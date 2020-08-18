Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
19Атомный ужас
8Извержение стратовулкана Синабунг
09:22 (мск), источник: Life.ru

Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства

Сейчас можно вернуть часть денег, потраченных на определённые покупки, а некоторые категории работников имеют право получать фиксированную сумму ежемесячно. Для этого нужно оформить налоговый вычет. Лайф расскажет, кто может его получить и в каком размере.

Источник: РИА "Новости"

Налоговый вычет — это сумма, на которую при наличии оснований уменьшается налогооблагаемая база. Воспользоваться им могут граждане России, которые платят подоходный налог по ставке 13%. Вычеты бывают четырёх видов: стандартный, социальный, имущественный и инвестиционный.

Стандартный налоговый вычет

Такие выплаты предоставляются либо самому налогоплательщику за участие в тех или иных событиях (военных действиях, ликвидации Чернобыльской аварии и других), либо на ребёнка. В отличие от других видов вычетов, этот оформляется обычно у работодателя, хотя можно заявить о нём и через налоговую инспекцию.

Новость
Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Старший партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владлена Варшавская отмечает, что размер вычета зависит от того, к какой категории льготников относится налогоплательщик.

Право на вычет в 3000 рублей ежемесячно имеют ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от этой аварии (лучевая болезнь), инвалиды, получившие ранения, увечья и заболевания на военной службе, инвалиды Великой Отечественной войны. Вычет 500 рублей ежемесячно предоставляется Героям Советского Союза и Российской Федерации, участникам боевых действий (имеющим соответствующее удостоверение), инвалидам I и II группы, а также инвалидам детства.

— Налоговый вычет в размере 1400 рублей или 3000 рублей предоставляется родителям и их супругам, усыновителям, приёмным родителям и их супругам, опекунам и попечителям на ребёнка ежемесячно в зависимости от количества и очерёдности появления детей. Если ребёнок является инвалидом, то к указанным суммам прибавляется ещё 6000 рублей или 12 000 рублей, исходя из того, кем налогоплательщик приходится ребёнку (родителем, усыновителем или опекуном), — пояснила юрист Владлена Варшавская.

Социальный налоговый вычет

Социальные вычеты положены по расходам на образование, медицинские услуги, добровольное страхование жизни, негосударственное пенсионное страхование, благотворительность.

Как поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, суммарно вычет на эти расходы не может превышать 120 тыс. рублей в год. То есть от них на руки человек может получить 13% — максимум 15 600 рублей:

Например, в течение 2020 года человек оплатил лечение — 30 тысяч рублей, обучение — 60 тысяч рублей, страховку жизни — 50 тысяч рублей и взнос на пенсию в НПФ — 20 тысяч рублей. Итого потрачено 160 тысяч рублей. По итогам года человек может получить из них максимум 15 600 рублей. При том, что за 2020 год была уплачена сумма НДФЛ не меньше указанной.

Имущественный вычет

Имущественный вычет можно получить за определённые действия, совершённые с имуществом. Выплаты положены физическому лицу, которое получает официальный доход и платит налог на доходы по ставке 13%. Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отмечает, что речь идёт только об НДФЛ в 13%. Индивидуальным предпринимателям или самозанятым, которые платят налоги по сниженной ставке, например 6% или 4%, налоговый вычет не положен.

Видео
Мишустин напомнил о введении налога для самозанятых по всей стране

Имущественный налоговый вычет предоставляется как при покупке недвижимости, так и при её продаже. Получить его можно при покупке недвижимости только один раз в жизни. При этом максимальная сумма для налогооблагаемой базы в 13% составляет 2 млн рублей. Если стоимость объекта больше, человек всё равно получит вычет только с 2 млн рублей. То есть максимальная сумма, которую можно получить, — 260 тыс. рублей.

— Если стоимость объекта меньше двух миллионов рублей, то дополучить недостающую сумму можно с покупки другого объекта. И так до полного исчерпания вычета. Сумма вычета в годовом выражении зависит от вашего дохода в год приобретения недвижимости и суммы уплаченного налога, — рассказывает Петр Гусятников.

Помимо вычета за покупку самого объекта положен налоговый вычет за уплату процентов по ипотеке, если недвижимость приобреталась в кредит. Здесь максимальная сумма для налогооблагаемой базы — 3 млн рублей.

Кроме того, по закону при продаже недвижимости нужно заплатить государству налог в 13%. По словам Петра Гусятникова, этого можно избежать, если недвижимость находилась в собственности человека более трёх или пяти лет.

— Пятилетний срок действует для всех объектов недвижимого имущества, приобретённых в собственность после 1 января 2016 года. Трёхлетний срок распространяется на объекты недвижимого имущества, приобретённые до 1 января 2016 года или после 1 января 2016 года по договору дарения между близкими родственниками, в результате приватизации или по договору ренты с пожизненным содержанием. При продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков налоговый вычет составляет один миллион рублей, — пояснил Петр Гусятников.

Инвестиционный налоговый вычет

Такой вычет положен физлицам, которые осуществляют определённые операции с ценными бумагами, вносят денежные средства на инвестиционный счёт, получают доход по операциям, связанным с инвестиционным счётом.

Юрист Владлена Варшавская пояснила, что предельный размер налогового вычета определяется коэффициентом срока нахождения в собственности ценных бумаг и суммы, равной 3 000 000 рублей.

Вычеты по индивидуальному инвестиционному счёту предоставляются либо в размере фактически внесённых на этот счёт средств в налоговом периоде (но не более 400 000 рублей), либо в размере прибыли от операций по этому счёту.

Профессиональный налоговый вычет

Обычно вычет предоставляется по сумме фактически произведённых и документально подтверждённых расходов. Но могут быть и исключения. Вместо фактически произведённых расходов индивидуальные предприниматели могут получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного ими дохода.

 Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовку
Фанаты московских команд скандировали "Живе Беларусь", но задержали только
Лукашенко предлагал оппозиции пересчет голосов
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Арестантский уклад выгоняют из школы
Прокуратура начала проверку из-за конфликта на горе Куштау
Названо количество россиян с иммунитетом к COVID-19
В России начинаются крупные учения военной полиции
Здоровье
Верю — не верю: как правильно читать отзывы в интернете В какой степени можно доверять критике и похвале в адрес клиник и врачей.
Hi-Tech
Легендарный браузер уходит в прошлое Об этом сообщила Microsoft
Авто
Российских водителей будут сажать в тюрьму за покупку техосмотра За приобретение поддельного документа можно лишиться свободы на срок до одного года
Кино
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках Актриса получила роль успешной специалистки в области сексологии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Экс-муж Навки впервые показал четырехмесячную дочку (фото) Весной фигурист стал отцом в третий раз
Леди
51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж Избранник звезды на 5 лет моложе нее
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь