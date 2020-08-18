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15:16 (мск), источник: РБК

Запасы свободных денег россиян достигли максимума за несколько лет

По данным холдинга «Ромир», в июле россияне стали активнее экономить, в результате чего объем свободных денег у средней российской семьи достиг максимума для середины лета за последние несколько лет.

Источник: Reuters

В июле 2020 года объем свободных денег у средней российской семьи вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7% и достиг максимума для середины лета за последние несколько лет. Об этом говорится в поступившем в РБК отчете исследовательского холдинга «Ромир».

По оценке его экспертов, в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб.
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Именно эту сумму средняя семья по итогам месяца может либо потратить на погашение ранее взятых кредитов, оплату крупных покупок, развлечений и т.д., либо отложить. По мнению экспертов холдинга «Ромир», именно последнее большая часть россиян и сделает.

«Россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — пояснили авторы отчета.

По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2% (в прошлом году он равнялся 26,4 тыс. руб.), но особенно заметен рост по сравнению с весной нынешнего года.

По оценкам «Ромира», в марте на руках у средней российской семьи свободных денег оставалось лишь 12,7 тыс., то есть более в два с лишним раза меньше, чем в июле.
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В отчете отмечается, что свободных денег в июле прибавилось как у жителей мегаполисов, так и у тех, кто живет в городах поменьше. Темпы роста оказались наивысшими (+17,2%) в городах с населением 100−500 тыс. человек, однако больше всего денег на руках осталось у жителей крупных городов (35,4 тыс.).

По итогам 2020 года среднее значение показателя, как прогнозируют эксперты «Ромира», на фоне обвала в разгар введенных для борьбы с COVID-19 ограничений существенно сократится — с 27,5 тыс. руб. в прошлом году до 22,2 тыс. руб.

Объем свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов «Ромира» и Росстата, а затраты — на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel, участники которого сканируют QR-коды с чеков, что позволяет собирать информацию о покупках в специальной базе данных.

К необходимым «Ромир» относит затраты на следующие виды товаров и услуг:

  • продукты питания;
  • непродовольственные товары повседневного спроса;
  • жилищно-коммунальные услуги;
  • бытовые услуги;
  • медицинские услуги;
  • услуги пассажирского транспорта;
  • услуги связи;
  • обязательные платежи.

В исследовании Romir Scan Panel принимают участие 15 тыс. российских семей из 220 городов. По оценке «Ромира», этого достаточно, чтобы иметь верное представление о покупательском и потребительском поведении всех горожан в стране.

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