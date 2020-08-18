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17:08 (мск), источник: Ведомости

Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Повторение дефолта 1998 г. маловероятно как в следующем году, так и в среднесрочной перспективе. Такое мнение высказали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

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«Близкий дефолт не просматривается. Имею в виду, с одной стороны, относящиеся к нашей стране прогнозы развития эпидемии, а с другой — состояние резервов», — считает вице-президент НИУ ВШЭ Лев Якобсон.

В августе 1998 г. Россия оказалась неспособна выплачивать внутренние и внешние долги из-за пирамиды государственных краткосрочных обязательств (ГКО). В результате 17 августа правительство объявило о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики», которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней было приостановлено выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Была прекращена купля и продажа ГКО. Одновременно Банк России перешел на плавающий курс рубля в коридоре от 6 до 9,5 руб. за доллар.

Однако нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было 22 года назад, подчеркнули в НИУ ВШЭ, отметив, что у правительства и Банка России имеются значительные резервы при низком уровне госдолга.

Сейчас правительству РФ приходится наращивать заимствования из-за падения цен на нефть и сокращения ее добычи, а также снижения налоговых поступлений из-за простоя экономики в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сказал ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. По его оценке, объем заимствований для финансирования выпадающих нефтегазовых доходов составит около 4 трлн руб., что «к катастрофическому сценарию не приведет».

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Чернявский добавил, что госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и у целого ряда развивающихся государств, поэтому ничего не указывает на опасный уровень этого долга и объявление дефолта.

Внутренний госдолг России на 1 августа составляет 10,7 трлн руб. — примерно 10% ВВП. Внешний долг, по данным Минфина, на 1 июля 2020 г. оценивался в $51 млрд, долги субъектов Федерации и муниципалитетов составили на ту же дату около 2,5 трлн руб., т. е. это около 17 трлн руб., или 15% ВВП, заявили в ВШЭ. При этом для развивающихся стран критическим считается соотношение долга к ВВП в 40%, подчеркнул Чернявский.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что в случае возникновения второй волны коронавируса снизятся цены на нефть, экономическая активность вновь упадет и наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 г.

Наталья Иванкина

 Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года
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