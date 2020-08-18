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20:00 (мск), источник: Forbes

«Это может стать смертельным ударом для Лукашенко»: аналитики оценили влияние забастовки на «Беларуськалии»

Забастовка рабочих «Беларуськалия», одного из важнейших предприятий Белоруссии, может повлиять на весь мировой рынок удобрений, пишет WSJ. От этого уже выиграли зарубежные конкуренты компании, акции которых растут на фоне угрозы сокращения поставок.

Источник: AP 2020

Забастовка на «Беларуськалии» — одном из крупнейших предприятий Белоруссии — может обернуться сокращением мировой добычи калийной соли за квартал на 3,5%, если стачка продлится две недели, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на оценку Scotiabank.

Завод контролирует примерно 20% мировых поставок калийных минеральных удобрений, а значит, нарушение работы компании может привести к колебаниям цен на удобрения, для производства которых используется калий, прогнозирует газета.

Сложность в том, что производители калия заключают долгосрочные контракты, поэтому сейчас сложно точно предсказать, каким будет влияние забастовки на цены. Но один немедленный эффект уже проявился: стали расти акции зарубежных конкурентов производителя — канадской Nutrien на 7% и израильской ICL Ltd. — примерно на 5%. Еще один крупный игрок на рынке — российский «Уралкалий», чьи акции не торгуются на бирже.

Некоторые аналитики, впрочем, допускают, что эффект от белорусских событий и не будет сильно значимым, поскольку рынок минеральных удобрений на протяжении последних нескольких лет был перенасыщен, добавила WSJ.

Добывающие мощности наращивались в ожидании увеличения спроса, которого не произошло. Сейчас калийная соль торгуется на уровне $220−275 за тонну.

Забастовка на «Беларуськалии», вероятно, обернется существенными потерями в первую очередь для белорусской экономики, предполагает газета. Предприятие принадлежит государству и играет ключевую роль в ВВП страны и мировом бизнесе удобрений, является крупным налогоплательщиком и источником иностранной валюты для бюджета.

«Это [забастовка] может стать смертельным ударом для Лукашенко», — заявил WSJ стратег компании по управлению активами BlueBay Asset Management Тим Эш. В июле предприятие добыло 1,14 млн т калийной соли — это стало рекордным для него результатом за месяц. Согласно S&P, на «Беларуськалий» приходится 8,5% экспорта Белоруссии.

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Выступления рабочих на «Беларуськалии» начались на прошлой неделе. Забастовку сотрудники объявили накануне. Во вторник «Беларуськалий» прекратил добычу руды на всех рудниках, заявил ТАСС председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков. При этом председатель Белхимпрофсоюза «Беларуськалия» Андрей Рыбак остановку производства в разговоре с РБК опроверг, сказав, что «какие-то безответственные товарищи подбивают людей».

Среди требований рабочих — признание выборов президента недействительными, отставка Александра Лукашенко и освобождение политзаключенных и задержанных в ходе протестов после выборов. Руководство попросило изложить требования письменно, но производство не останавливать. Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый заявил в понедельник, что требования рабочих будут рассматриваться «в установленном порядке». Головатый отметил, что на предприятии работают 20 000 человек.

Работникам «Беларуськалия» при этом угрожают увольнениями за участие в забастовке, рассказал новостному порталу TUT.BY один из сотрудников предприятия. По его словам, руководство психологически давит на коллектив.
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«Но сдаваться мы не собираемся. Подготовлены наши требования. На каждой площадке предприятия организованы стачкомы, от каждого выдвинут кандидат в общий стачком по «Беларуськалию», — отметил собеседник TUT.BY. Он добавил, что сегодня требования рабочих передадут гендиректору — он захотел получить их лично в руки и прибудет на предприятие вечером.

Выступления рабочих начались на белорусских предприятиях на прошлой неделе. В стране после выборов вспыхнули протесты из-за недоверия официальному результату Лукашенко в 80%. В первые дни акции столкнулись с жестким противодействием силовиков, было задержано около 7000 человек. Насилие вызвало недовольство рабочих — они выходили на акции протеста, требовали встречи с руководством и иногда объявляли забастовку. Выступления сотрудников были в том числе на «БелАЗе» и МАЗе. На этой неделе акции рабочих продолжились.

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