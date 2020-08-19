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06:45 (мск), источник: Московский комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Цены на продукты в магазинах вгоняют в ступор.

Источник: Reuters

Летом практически все фрукты, овощи и бакалея должны дешеветь, но этого не происходит. Яблоки подорожали на 20 рублей за кило, по сравнению с прошлым годом, гречка — на 35 рублей. Тем не менее, пока в стране фиксируется небольшая дефляция за счет некоторых подешевевших продуктов, например, лука, картошки, моркови. Эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова проанализировали, насколько выросли цены в России и Европе. По их прогнозам, к концу года стоимость товаров может еще больше ударить по кошелькам россиян.

Несмотря на недельную дефляцию (в конце лета — начале осени она часто бывает), Центробанк уже предупредил о пике годовой инфляции.

Он ожидается в феврале — марте 2021 года на уровне 3,7−4,2%, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ранее регулятор заметил годовое ускорение инфляции в некоторых регионах.

Данные проанализировали эксперты РЭУ. По их мнению, годовая инфляция начала разгоняться на фоне восстановления спроса после снятия ограничений. Фактор карантинных мер до сих пор влияет на индекс потребительских цен, поскольку не во всех регионах ограничения полностью сняты.

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Что касается реального, а не статистического роста цен, то здесь эксперты прогнозируют изменение ценников с начала осени. Несмотря на то, что многие люди лишились работы и истратили накопления, продавцы не спешат снижать стоимость услуг и товаров.

«Предлагающая сторона тоже столкнулась с проблемами. На цены продуктов повлияли затраты изготовителей и издержки обращения торговли, возросшие из-за повышенный санитарных требований в период пандемии. Дополнительных расходов потребовала организация доставки товаров», — отмечает Мария Долгова, доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

С ростом покупательской активности появилась надежда компенсировать затраты, но весной ранние фермерские овощи не дошли до прилавков из-за ограничений и разрыва логистических цепочек. Таким образом, сезонное снижение цен на отечественную сельхозпродукцию началось с опозданием, говорит Долгова.

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией.

По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС — на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
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Главными причинами подорожания продовльственных товаров, по сравнению с прошлым годом, Мария Долгова называет падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов ЖКХ в один этап, а не в два.

Осенние цены будут зависеть от многих факторов: наступит ли вторая волна коронавируса и будут ли введены карантинные меры, что будет с ценами на нефть, каким будет урожай отдельных сельскохозяйственных культур. Кроме того, еще не полностью компенсированы дополнительные затраты производителей и торговли.

«Если не будет второй волны коронавируса, можно надеяться, что рост цен на продукты питания будет находиться в пределах от 2% до 10%. Отдельные категории товаров, возможно, подорожают больше. (Например, еще весной представители рыбной отрасли предупреждали торговлю о возможном росте отпускных цен на 15% из-за роста затрат на санитарные меры). Если вторая волна коронавируса будет, то возникнут новые разрывы существующих логистических цепочек, усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут дополнительные издержки торговли, связанные с соблюдением обязательных карантинных мер, развитием доставки товаров населению. В этом случае рост цен на отдельные продовольственные товары может достигать гораздо больших значений — от 5 до 30%», — дала прогноз доцент РЭУ.

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