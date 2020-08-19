06:45 (мск), источник: Московский комсомолец
Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года
Цены на продукты в магазинах вгоняют в ступор.
Летом практически все фрукты, овощи и бакалея должны дешеветь, но этого не происходит. Яблоки подорожали на 20 рублей за кило, по сравнению с прошлым годом, гречка — на 35 рублей. Тем не менее, пока в стране фиксируется небольшая дефляция за счет некоторых подешевевших продуктов, например, лука, картошки, моркови. Эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова проанализировали, насколько выросли цены в России и Европе. По их прогнозам, к концу года стоимость товаров может еще больше ударить по кошелькам россиян.
Несмотря на недельную дефляцию (в конце лета — начале осени она часто бывает), Центробанк уже предупредил о пике годовой инфляции.
Данные проанализировали эксперты РЭУ. По их мнению, годовая инфляция начала разгоняться на фоне восстановления спроса после снятия ограничений. Фактор карантинных мер до сих пор влияет на индекс потребительских цен, поскольку не во всех регионах ограничения полностью сняты.
Что касается реального, а не статистического роста цен, то здесь эксперты прогнозируют изменение ценников с начала осени. Несмотря на то, что многие люди лишились работы и истратили накопления, продавцы не спешат снижать стоимость услуг и товаров.
«Предлагающая сторона тоже столкнулась с проблемами. На цены продуктов повлияли затраты изготовителей и издержки обращения торговли, возросшие
С ростом покупательской активности появилась надежда компенсировать затраты, но весной ранние фермерские овощи не дошли до прилавков
Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией.
Главными причинами подорожания продовльственных товаров, по сравнению с прошлым годом, Мария Долгова называет падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов ЖКХ в один этап, а не в два.
Осенние цены будут зависеть от многих факторов: наступит ли вторая волна коронавируса и будут ли введены карантинные меры, что будет с ценами на нефть, каким будет урожай отдельных сельскохозяйственных культур. Кроме того, еще не полностью компенсированы дополнительные затраты производителей и торговли.
«Если не будет второй волны коронавируса, можно надеяться, что рост цен на продукты питания будет находиться в пределах от 2% до 10%. Отдельные категории товаров, возможно, подорожают больше. (Например, еще весной представители рыбной отрасли предупреждали торговлю о возможном росте отпускных цен на 15%