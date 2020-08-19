Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 августаВсемирный день фотографии, полет в космос Белки и Стрелки, "августовский путч" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
8Извержение стратовулкана Синабунг
02:36 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Потребкредиты взяли тренд на снижение

Как полная стоимость займа достигла исторического минимума.

Источник: РИА "Новости"
Потребкредиты в России рекордно подешевели. В июле полная стоимость займа достигла исторического минимума в 16,1% годовых, подсчитали в Объединенном кредитном бюро. Для сравнения: весной этого года банки одалживали населению деньги под 16,5%. Объемы кредитования постепенно восстанавливаются, но пока не достигли прошлогодних показателей, отмечают аналитики.

Почему кредиты становятся доступнее? И стоит ли потребителям поторопиться с новым займом? Гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович связывает удешевление банковских продуктов с действиями регулятора и более строгим отбором потенциальных заемщиков:

 — Мы видим, что банки выдают сейчас кредиты реже, но на более крупные суммы.

Если год назад средний размер займа наличными составлял 280 тыс. руб., то сейчас 330 тыс. руб. Это означает, что банки выдают кредиты преимущественно хорошим заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом.
Читайте также
Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

«Отбор лучших клиентов и такой фактор, как снижение ЦБ ключевой ставки, привели к тому, что кредиты наличными в России стали рекордно дешевыми. Так, полная стоимость займа, не только сама ставка, но и все сопутствующие расходы потребителя — плата за подачу, за страховку, за оформление, за перевод, за обналичивание — снизилась с 16,5% годовых до 16,1% в июле этого года. Под столь низкие ставки в рублях ранее банки никогда не кредитовали».

Рынок ожидает дальнейшего снижения Центробанком ключевой ставки, так что потребкредиты, вероятно, продолжат дешеветь до конца года, считает гендиректор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов. При этом гражданам можно уже сейчас занимать деньги в кредитных организациях, не опасаясь плохих условий. «Тенденция последних лет идет на снижение, и пока нет каких-то объективных макроэкономических факторов, которые бы развернули этот тренд. Но говорить о том, что будет через год, трудно. Пока из того, что мы видим, можно смотреть на ситуацию с оптимизмом и как минимум до конца года ожидать сохранения этого тренда», — говорит Грибанов.

Я бы не стал откладывать покупки и кредитование, если в этом есть потребность. Бояться того, что воспользуешься сейчас невыгодным вариантом, не стоит, поскольку, если вдруг ставка резко снизится, банки с удовольствием предоставят услугу рефинансирования вашего займа.
Читайте также
Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства

Впрочем, в банках не уверены, что тренд на снижение стоимости кредитов будет устойчивым. Даже подешевевшие займы не слишком нужны населению, полагает председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский: «Резкого падения стоимости кредитов не будет, потому что основной составляющей является не стоимость денег, которая действительно сильно упала за последние полгода, а фактор риска, который остается на очень высоком значении. Даже если посмотреть на цифры, которые ОКБ приводит, — снижение на 0,4%, за тот же самый период ключевая ставка Банка России упала на 2%. То есть снижение полной стоимости кредита в пять раз меньше, нежели ключевой ставки. Самое важное здесь — это консервативность банков, так как они видят, что реально располагаемые доходы населения падают.

Перспективы здесь скорее неоптимистичные, очень сильно упал процент одобрения кредитов, буквально во втором квартале он составлял 30−40% от всех заявок.

Второй фактор — это спрос со стороны населения. Очень многие ответственно относятся к своему финансовому положению и, имея достаточно неопределенную картину своих доходов в будущем, с неохотой увеличивают свою кредитную нагрузку. Значительная часть вновь выдаваемых займов — это рефинансирование.

По подсчетам Объединенного кредитного бюро, в июле банки выдали на 10% больше кредитов, чем в июне, на общую сумму в 409 млрд руб. Но это на 17% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Григорий Колганов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава МВД Белоруссии рассказал, сколько платят из-за рубежа протестующим
Этой прививки боятся сами врачи. В чем причина?
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих
Бывший игрок «Ахмата» рассказал о страхе перед охраной Кадырова
10 дней, которые потрясли Минск: протесты в Белоруссии (фото)
Синоптики прогнозируют заморозки в четырех регионах России
Трамп перепутал белорусов с террористами
Hi-Tech
Оригинал лучше? Скандал в «Википедии» Все по инициативе одного человека
Горячие темы на Авто
Казбану посвящается. 155
Привет честной компании. 115
Мой Каменец. Собор Петра и Павла. 73
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса» 72
Кино
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб Актриса сменила имидж ради роли
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Август в России начался с пожаров и смерчей
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Дети
Власти обязали школы быть готовыми к дистанционному обучению Его введут, если ухудшится ситуация с коронавирусом
Леди
39-летняя Равшана Куркова поразила новым имиджем Актриса решилась на перемены.
Новости партнеров
А мы простим?
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь