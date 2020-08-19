02:36 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Потребкредиты взяли тренд на снижение
Как полная стоимость займа достигла исторического минимума.
Почему кредиты становятся доступнее? И стоит ли потребителям поторопиться с новым займом? Гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович связывает удешевление банковских продуктов с действиями регулятора и более строгим отбором потенциальных заемщиков:
— Мы видим, что банки выдают сейчас кредиты реже, но на более крупные суммы.
Если год назад средний размер займа наличными составлял 280 тыс. руб., то сейчас 330 тыс. руб. Это означает, что банки выдают кредиты преимущественно хорошим заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом.
«Отбор лучших клиентов и такой фактор, как снижение ЦБ ключевой ставки, привели к тому, что кредиты наличными в России стали рекордно дешевыми. Так, полная стоимость займа, не только сама ставка, но и все сопутствующие расходы потребителя — плата за подачу, за страховку, за оформление, за перевод, за обналичивание — снизилась с 16,5% годовых до 16,1% в июле этого года. Под столь низкие ставки в рублях ранее банки никогда не кредитовали».
Рынок ожидает дальнейшего снижения Центробанком ключевой ставки, так что потребкредиты, вероятно, продолжат дешеветь до конца года, считает гендиректор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов. При этом гражданам можно уже сейчас занимать деньги в кредитных организациях, не опасаясь плохих условий. «Тенденция последних лет идет на снижение, и пока нет
Я бы не стал откладывать покупки и кредитование, если в этом есть потребность. Бояться того, что воспользуешься сейчас невыгодным вариантом, не стоит, поскольку, если вдруг ставка резко снизится, банки с удовольствием предоставят услугу рефинансирования вашего займа.
Впрочем, в банках не уверены, что тренд на снижение стоимости кредитов будет устойчивым. Даже подешевевшие займы не слишком нужны населению, полагает председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский: «Резкого падения стоимости кредитов не будет, потому что основной составляющей является не стоимость денег, которая действительно сильно упала за последние полгода, а фактор риска, который остается на очень высоком значении. Даже если посмотреть на цифры, которые ОКБ приводит, — снижение на 0,4%, за тот же самый период ключевая ставка Банка России упала на 2%. То есть снижение полной стоимости кредита в пять раз меньше, нежели ключевой ставки. Самое важное здесь — это консервативность банков, так как они видят, что реально располагаемые доходы населения падают.
Перспективы здесь скорее неоптимистичные, очень сильно упал процент одобрения кредитов, буквально во втором квартале он составлял 30−40% от всех заявок.
Второй фактор — это спрос со стороны населения. Очень многие ответственно относятся к своему финансовому положению и, имея достаточно неопределенную картину своих доходов в будущем, с неохотой увеличивают свою кредитную нагрузку. Значительная часть вновь выдаваемых займов — это рефинансирование.
По подсчетам Объединенного кредитного бюро, в июле банки выдали на 10% больше кредитов, чем в июне, на общую сумму в 409 млрд руб. Но это на 17% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
Григорий Колганов.