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14:58 (мск), источник: ТАСС

Опрос: почти половина россиян готова брать на себя ответственность ради большой зарплаты

При этом 7% респондентов согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности на работе.

Источник: StartupStockPhotos/СС0

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Около половины россиян (48%) готовы брать на себя ответственность и много трудиться ради большой зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Роструда «Работа в России».

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«Так, 48% респондентов заявили, что готовы трудиться в активном режиме и с высоким уровнем ответственности ради большой зарплаты. 36% предпочитают спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом. А 7% респондентов согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности на работе», — говорится в исследовании.

При этом говоря о предпочтительных изменениях в своей работе, 40% респондентов сообщили, что в первую очередь изменили бы систему премирования. Примерно каждый третий (30%) хотел бы, чтобы работа находилась ближе к дому, еще 20% изменили бы график работы, а 10% предпочли бы перейти на удаленную работу и трудиться из дома.

Однако большинство россиян (64%) не хочет сидеть без работы, и в случае отсутствия финансовых трудностей и возможности не ходить на работу респонденты ответили, что все равно будут трудиться ради удовольствия. Остальные же 36% сообщили, что в таком случае займутся домашними делами.

Опрос проводился на портале «Работа в России», который является крупнейшей государственной базой вакансий, в июле 2020 года. В нем приняли участие более 9 тыс. человек из всех регионов РФ.

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