Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
18:27 (мск), источник: Интерфакс

Новак заявил о хрупкости рынка нефти и предупредил о «черных лебедях»

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Нефтяной рынок еще достаточно хрупок, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Источник: Reuters

Он отметил, что кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной отрасли.

«Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям», — сказал министр на заседании Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+.

Видео
Сечин подарил Путину бутылку с нефтью

«Рынок еще сегодня достаточно хрупок», — заявил Новак. «Впереди много неопределенностей и, возможно, и «черных лебедей», — добавил он.

Российский министр отметил высокое исполнение сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в июле — 95%. «Нельзя останавливаться на достигнутых успехах, мы должны обеспечивать полное исполнение сделки ОПЕК+», — подчеркнул он.

«В отличие от других отраслей экономик, в нефтяной сфере мы научились объединять усилия, чтобы достигать более быстрой балансировки рынка. Уверен, что наша кооперация еще не раз докажет свою эффективность, в том числе в рамках Хартии нефтяных производителей», — сказал Новак.

Министр энергетики РФ также отметил, что экономики стран начинают восстанавливаться после кризиса, затоваривание рынка нефти замедляется.

«Мы видим, что в июле глобальный индекс деловой активности в промышленности и сферах услуг достиг отметки более 50 пунктов. И это является своего рода началом экономического восстановления», — сказал Новак.

«Мы видим уже и первые признаки замедления процесса рыночного затоваривания. И впервые в июле объем коммерческих запасов (нефти — ИФ) в странах ОЭСР сократился на 13,4 млн баррелей в месячном исчислении», — сказал он.

Министр добавил, что совместные корректировочные усилия ОПЕК+ по снижению добычи были дополнены падением производства в других крупных странах-производителях, в частности, в США.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пандемия COVID-2019 отбросила экспорт «АвтоВАЗа» на два года назад. Обзор
Сирия передаст РФ земли и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим
Ученые раскрыли механизм заражения клеток коронавирусом
Новые вспышки вируса: Европа вновь погружается в локдаун
Потеря обоняния при COVID-19 отличается от простуды и гриппа
Российский космонавт заснял загадочные объекты в космосе
Фотогалерея: выбраны лучшие садовые снимки года
Похожий на человека пес стал новым мемом (фото)
Hi-Tech
Как выглядит тайная китайская пещера для подводных лодок Ее «выдал» удачный спутниковый снимок
Кино
Гагарина показала себя на съемках «Голоса» Певица вошла в состав жюри в девятом сезоне вокального шоу
Новости партнеров
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Область без пожаров. Грамотные действия Кобзева привели к результату
Потушат все. Можете не сомневаться. Россия подготовилась
Популярные темы на «Детях»
Развод близок или нет? 450
Это нормально? 398
Мир в лицах - 2 181
Как бы вы отреагировалм(конфликт в магазине)? 179
Леди
39-летняя Равшана Куркова поразила новым имиджем Актриса решилась на перемены.
Новости партнеров
Как Россия намерена положить конец доминированию США в Сети?
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
КПРФ: приветствуем победу патриотических сил во главе с Лукашенко
Правоохранители привлекли к ответу 41 участника групп АУЕ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь