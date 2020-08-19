В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом

18 августа начался прием заявок на участие в эксперименте. Исследование посвящено влиянию безусловного базового дохода на людей, отметили исследователи.
«Мы хотим выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей и общество. Мы хотим знать, что это делает с поведением и отношениями, и может ли основной доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», — пояснил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Майкл Бом-Мейер.
На сайте говорится, что размер выплаты — 1200 евро в месяц — определялся, исходя из порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены. Бом-Мейер добавил, что для большинства людей безусловный базовый доход означает не увеличение количества денег, а повышение безопасности.
Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам.
Майкл Бом-Мейерсоздатель ассоциации Mein Grundeinkommen
Ранее подобный эксперимент провел Университет Хельсинки в Финляндии в 2017—2018 годах. Пособие в размере 560 евро в месяц получали 2000 безработных добровольцев в возрасте от 25 до 58 лет.