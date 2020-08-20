02:54 (мск), источник: Известия
Запретный рейс сладок: спрос на закрытые направления растет
Россияне покупают билеты в никуда.
Россияне активно приобретают авиабилеты в никуда. Перелеты в Черногорию, Белоруссию, Армению и на Бали — то есть по закрытым пока международным направлениям — стали лидерами продаж через порталы российских агрегаторов. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка. Официально рейсы в эти страны запрещены, а дата возобновления авиасообщения неизвестна. Покупая такие билеты, граждане фактически кредитуют авиакомпании и могут остаться как без перелета, так и без денег, если сообщение не откроется до конца года. В отсутствие ликвидности авиакомпании вместо денег могут предоставить ваучер с возвратом средств по нему только через три года. В ФАС ранее уже обращали внимание на ситуацию, но конкретных действий пока не предприняли.
По итогам последних двух недель самыми востребованными на международных маршрутах оказались билеты из Москвы в Тиват (Черногория), рассказали «Известиям» в сервисе поездок и путешествий Tutu.ru. На данный момент прямые рейсы в Черногорию закрыты, но основная часть билетов через сервис продана именно на перелеты без пересадок, отметили в Tutu.ru.
Количество проданных в Тиват билетов с вылетом в
Направление
— Сейчас спрос очень зависит от новостной повестки: как только появляется вероятность открытия авиасообщения с
По данным сервиса, средний чек в столицу Черногории из Москвы при продажах с 3 по 18 августа в сравнении с прошлым годом вырос на 12%. На 4% дороже обходятся билеты в Ереван и Минск. А стоимость перелета в Кишинев снизилась на 11%.
— Если авиасообщение откроется, то выгоднее будет лететь в Тиват ближе к концу октября. Если в начале сентября прямые билеты в этот город из Москвы стоят 23−25 тыс. рублей
Там добавили, что до официального решения властей России о восстановлении авиасообщения существует риск отмены прямых рейсов в Черногорию. В компании рекомендуют покупать билеты, только если пассажиры готовы к этому и к заморозке денег.
Похожая ситуация наблюдается и у других агрегаторов. Так, в лидерах продаж на портале Biletix вслед за Антальей и Стамбулом (Турция занимает 28% от реализованных на зарубежные направления билетов) — закрытые пока Бали, Тиват и Ереван. Доля перелетов, проданных на Бали, составляет 12%, в Ереван — 7%.
— Количество заказов на обмен и возврат авиабилетов в обработке службы поддержки все еще превышает средний уровень «докоронавирусного» периода. Мы всячески подчеркиваем в наших маркетинговых коммуникациях, что на данный момент список стран, куда перевозчики предлагают авиабилеты в
В OneTwoTrip отметили, что приобретение билетов по закрытым зарубежным направлениям не носит массового характера, в отличие от покупки перелетов в Турцию. Но такие продажи есть, среди стран — Черногория, Армения, Молдавия, Азербайджан, США, Германия, Белоруссия, ОАЭ, Хорватия, Италия.
— Большинство билетов (61%) по закрытым направлениям приобретаются с вылетом через 8−30 дней со дня покупки. 7% граждан рассматривают полет через 2−3 месяца и 3% — через 4−6 месяцев. При этом 27% настроены вылететь уже через неделю после совершенной покупки. Вероятно, эти бронирования совершены людьми, которые выезжают за рубеж для работы, учебы, лечения или ухода за родственниками, — полагают в OneTwoTrip.
Собеседник в одном из агрегаторов сказал Известиям, что на сервисы приходится незначительная часть продаж и узнать общую картину можно, лишь ознакомившись с данными самих авиакомпаний. Но перевозчики эту информацию после начала кризиса в отрасли, вызванного пандемией, не раскрывают.
В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что практика продаж билетов на закрытые направления может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам перевозчики предлагают пассажирам ваучеры. ФАС обратила на сложившуюся ситуацию внимание Минтранса.
В Минтрансе вопросы «Известий» переадресовали в Росавиацию, где не ответили на запрос. В ФАС также не предоставили комментариев. Не ответили на запросы «Известий» и в крупных авиакомпаниях.
Руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов «ВТБ Капитала» Елена Сахнова пояснила, что практика продаж авиабилетов на закрытые международные направления сформировалась весной, в пик кризиса в авиатранспорте, вызванного пандемий. Компании тогда запускали реализацию, чтобы поддержать ликвидность в отсутствие других источников. Сегодня такие продажи ведутся по другой причине — компании пытаются сформировать загрузку самолетов на ближайшие месяцы, считает эксперт.
В нормальной ситуации основная загрузка формируется за
три-четыремесяца до вылета. Мы видим, что авиационные власти объявляют об открытии международных направлений за две недели. За этот период почти невозможно обеспечить коммерческую загрузку судна.
Эксперт считает, что в сложившейся ситуации нужно соблюсти баланс интересов перевозчиков и пассажиров. Авиакомпаниям нельзя запрещать продажи билетов, но нельзя разрешать пользоваться ваучерами, обеспечив пассажирам гарантированный возврат денег.
Герман Костринский