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02:54 (мск), источник: Известия

Запретный рейс сладок: спрос на закрытые направления растет

Россияне покупают билеты в никуда.

Источник: Известия

Россияне активно приобретают авиабилеты в никуда. Перелеты в Черногорию, Белоруссию, Армению и на Бали — то есть по закрытым пока международным направлениям — стали лидерами продаж через порталы российских агрегаторов. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка. Официально рейсы в эти страны запрещены, а дата возобновления авиасообщения неизвестна. Покупая такие билеты, граждане фактически кредитуют авиакомпании и могут остаться как без перелета, так и без денег, если сообщение не откроется до конца года. В отсутствие ликвидности авиакомпании вместо денег могут предоставить ваучер с возвратом средств по нему только через три года. В ФАС ранее уже обращали внимание на ситуацию, но конкретных действий пока не предприняли.

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Входа нет

По итогам последних двух недель самыми востребованными на международных маршрутах оказались билеты из Москвы в Тиват (Черногория), рассказали «Известиям» в сервисе поездок и путешествий Tutu.ru. На данный момент прямые рейсы в Черногорию закрыты, но основная часть билетов через сервис продана именно на перелеты без пересадок, отметили в Tutu.ru.

Количество проданных в Тиват билетов с вылетом в сентябре-ноябре превзошло даже число реализованных проездных документов в Стамбул и Анталью — города, открытые для путешествий. По данным сервиса, доля билетов на направлении Москва-Тиват составила 8% от всех билетов на международные рейсы, проданных в период с 3 по 18 августа на осень. Билеты из Москвы в Стамбул и Анталью занимают 7% и 4% соответственно. Третье место в рейтинге у направления Москва-Кишинев (6%), далее следует Ереван — 5% и Минск — 4%.

Прямые перелеты в эти города сегодня также закрыты. Дата возобновления авиасообщения с ними не объявлена.

Направление Москва-Тиват стало самым предпочтительным с 3 августа, когда в СМИ началось активное обсуждение возможного возобновления авиасообщения с Черногорией. До этого лидировали турецкие направления, отметили в Tutu.ru.

— Сейчас спрос очень зависит от новостной повестки: как только появляется вероятность открытия авиасообщения с какой-то страной, к ней тут же вырастает интерес, даже если о возобновлении полетов российскими властями официально не объявлено, — сказали «Известиям» в агрегаторе.

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По данным сервиса, средний чек в столицу Черногории из Москвы при продажах с 3 по 18 августа в сравнении с прошлым годом вырос на 12%. На 4% дороже обходятся билеты в Ереван и Минск. А стоимость перелета в Кишинев снизилась на 11%.

— Если авиасообщение откроется, то выгоднее будет лететь в Тиват ближе к концу октября. Если в начале сентября прямые билеты в этот город из Москвы стоят 23−25 тыс. рублей туда-обратно, то на конец октября в продаже есть билеты за 12,5−13 тыс. рублей. На сентябрь прямые рейсы предлагают «Победа», «Уральские авиалинии», Montenegro Airlines, — рассказали в компании.

Там добавили, что до официального решения властей России о восстановлении авиасообщения существует риск отмены прямых рейсов в Черногорию. В компании рекомендуют покупать билеты, только если пассажиры готовы к этому и к заморозке денег.

Похожая ситуация наблюдается и у других агрегаторов. Так, в лидерах продаж на портале Biletix вслед за Антальей и Стамбулом (Турция занимает 28% от реализованных на зарубежные направления билетов) — закрытые пока Бали, Тиват и Ереван. Доля перелетов, проданных на Бали, составляет 12%, в Ереван — 7%.

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— Количество заказов на обмен и возврат авиабилетов в обработке службы поддержки все еще превышает средний уровень «докоронавирусного» периода. Мы всячески подчеркиваем в наших маркетинговых коммуникациях, что на данный момент список стран, куда перевозчики предлагают авиабилеты в GDS-системах, не соответствует списку официально открытых для прямых перелетов государств, — сказали «Известиям» в Biletix.

В OneTwoTrip отметили, что приобретение билетов по закрытым зарубежным направлениям не носит массового характера, в отличие от покупки перелетов в Турцию. Но такие продажи есть, среди стран — Черногория, Армения, Молдавия, Азербайджан, США, Германия, Белоруссия, ОАЭ, Хорватия, Италия.

— Большинство билетов (61%) по закрытым направлениям приобретаются с вылетом через 8−30 дней со дня покупки. 7% граждан рассматривают полет через 2−3 месяца и 3% — через 4−6 месяцев. При этом 27% настроены вылететь уже через неделю после совершенной покупки. Вероятно, эти бронирования совершены людьми, которые выезжают за рубеж для работы, учебы, лечения или ухода за родственниками, — полагают в OneTwoTrip.

Собеседник в одном из агрегаторов сказал Известиям, что на сервисы приходится незначительная часть продаж и узнать общую картину можно, лишь ознакомившись с данными самих авиакомпаний. Но перевозчики эту информацию после начала кризиса в отрасли, вызванного пандемией, не раскрывают.

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Заявление без последствий

В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что практика продаж билетов на закрытые направления может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам перевозчики предлагают пассажирам ваучеры. ФАС обратила на сложившуюся ситуацию внимание Минтранса.

В Минтрансе вопросы «Известий» переадресовали в Росавиацию, где не ответили на запрос. В ФАС также не предоставили комментариев. Не ответили на запросы «Известий» и в крупных авиакомпаниях.

Руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов «ВТБ Капитала» Елена Сахнова пояснила, что практика продаж авиабилетов на закрытые международные направления сформировалась весной, в пик кризиса в авиатранспорте, вызванного пандемий. Компании тогда запускали реализацию, чтобы поддержать ликвидность в отсутствие других источников. Сегодня такие продажи ведутся по другой причине — компании пытаются сформировать загрузку самолетов на ближайшие месяцы, считает эксперт.

В нормальной ситуации основная загрузка формируется за три-четыре месяца до вылета. Мы видим, что авиационные власти объявляют об открытии международных направлений за две недели. За этот период почти невозможно обеспечить коммерческую загрузку судна.
Елена Сахнова

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации нужно соблюсти баланс интересов перевозчиков и пассажиров. Авиакомпаниям нельзя запрещать продажи билетов, но нельзя разрешать пользоваться ваучерами, обеспечив пассажирам гарантированный возврат денег.

Герман Костринский

Во время загрузки произошла ошибка.
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