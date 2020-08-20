11:59 (мск), источник: Аргументы и факты
Батон познаётся в сравнении. Как изменились цены в Америке и в РФ за 40 лет
40 лет назад американский журнал «Тайм» сравнил цены в
В советской Москве ожидаемо дороже, чем в
Но не только из цен в магазинах, зарплат и пенсий как таковых складывается повседневная жизнь. Пенсионер из Владимира Валерий Красотин увидел это своими глазами, когда в 2018 г. переехал к сыну, обосновавшемуся под Чикаго.
«Простая еда, простая одежда — это стоит в США почти как в России или даже дешевле, — делится впечатлениями Валерий Владимирович. — Но быстро стало ясно: на прожиточный минимум в этой стране надо не меньше 1000 долл. в месяц. Во Владимире, где у меня всё было налажено, при скромных расходах хватало пенсии в 23 тыс. руб. — 300−350 долл. А в нашем чикагском пригороде я без помощи сына не смог бы сохранить привычную жизнь даже с суммой в три раза большей.
Незадолго до пандемии коронавируса Красотин вернулся во Владимир и считает, что очень вовремя:
День в чикагской клинике стоит 5000 долл. Если бы я заболел, боюсь, наша семья разорилась бы.
Статистики сравнивают жизнь в разных странах, рассчитывая стоимость корзины из 3000 однотипных товаров, которые люди приобретают за деньги, бесплатно получают от государства, на работе и которыми обеспечивают сами себя. При этом в зависимости от курса валюты и доходов населения покупательная способность везде разная. И это тоже учитывается. Стоимость жизни в России по такому показателю средняя. Она ниже, чем в развитых странах, Польше, Чехии, Южной Корее, и выше, чем в Турции, Болгарии, Мексике, большинстве азиатских и латиноамериканских стран (см. инфографику).
«Но это очень условные усреднённые данные, — комментирует завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института
Это подтверждают и рейтинги, которые для разных целей составляют разные люди и организации. Консалтинговая компания Mercer в 2020 г. поставила Москву на 21-е место в мире по дороговизне для иностранцев. А международный портал Numbeo — только на 326-е место среди 514 городов по стоимости цен на товары и услуги, которые покупают сами москвичи. Петербург в том же самом рейтинге сейчас на 382-м месте, и ещё 20 мегаполисов от Нижнего Новгорода до Ижевска занимают позиции с 408-й по 466-ю.
Если ориентироваться только на текущие цены, то дороже, чем в США, корзина товаров в целой дюжине стран. Среди них Швейцария, Исландия, Дания, Норвегия, Израиль, Япония. Почему у американских покупателей есть преимущество?
Товары широкого потребления США с огромными скидками покупают в Китае и других странах. А получать скидки позволяет огромный объём импорта, адресованного 329 млн американцев. Такого количества потребителей нет больше ни в одной из развитых стран. И их покупательная способность — одна из самых высоких.
Но в США, например, очень дешёвый бензин, который они производят сами. Более того, в том же
«В России государство регулирует топливный рынок так, чтобы не было резких колебаний цен. А американские цены следуют за нефтью. Поэтому когда она в этом году сильно подешевела, то и прайсы на заправках уменьшились», — поясняет Карпова.
При этом сами по себе низкие цены не абсолютное благо. Если в их основе не эффективная экономика, а низкие доходы бизнеса и людей — такой стране не позавидуешь. По данным международного портала worlddata.info, в 2019 г. самой тяжёлой была ситуация в очень дешёвом Афганистане, чья способность обеспечить международный стандарт потребления в 40 раз ниже американской. Среди бывших советских республик Киргизия отстаёт от США по этому показателю в 20 раз, Узбекистан — в 12 раз, Украина — в 8 раз.
«Правда, это не означает, что афганцы живут в 40 раз хуже американцев, а киргизы — в 20 раз, — уточняет Бобков. — Сама жизнь в странах с низкими денежными доходами устроена
Получается, что одними ценами измерить уровень жизни нельзя. В СССР была мощная система социальной защиты, и она компенсировала явное отставание от зарплат в тех же Штатах. А переносясь в воображении в другую страну из сегодняшней России, важно учитывать, можешь ли ты в принципе там жить в силу своих доходов и привычек. Всё относительно. «Но стоимость жизни внутри страны можно точно оценить, ориентируясь на национальные стандарты потребления и доходов, — считает Бобков. — В России, по нашим расчётам, такой стандарт начинается с 35 тыс. руб. в месяц на члена семьи, причисляемой к среднему классу. Если люди получают столько в разных денежных и неденежных формах — стоимость жизни для них приемлема. Но таких у нас только треть».