Ростуризм: в РФ стартует распродажа путевок по стране

— Зарина Валерьевна, запускается программа кешбэка для путешествий по России. Скажите, она продлится только одну неделю, то есть только в течение одной недели можно будет купить туры с кешбэком?
— Да, ровно так. Окно продаж, когда можно будет приобрести туры и получить возврат части средств, этот период продолжаться ровно неделю.
— А не мало это? Многие не успеют. Или вы специально сократили это количество?
— Знаете, эта программа изначально задумывалась по принципу «черной пятницы», по принципу различных программ распродаж, когда у человека есть ограниченное количество времени для приобретения, в данном случае тура или путешествия по специальной цене на особых условиях. В таких программах предложение всегда ограничено, поэтому надо успеть купить.
— А почему ограниченное время, когда поехать, отправиться в путешествие надо не позднее 20 декабря, верно, и вернуться не позднее 31?
— Мы на самом деле никак не ограничивали время, когда можно отправиться в путешествие. Отправиться в поездку можно фактически с момента, когда стартует программа. Уже на следующий день, если приобрести тур, можно отправиться в поездку. И до конца, фактически 20 декабря, фактически конца года, можно будет совершить поездку в любой регион нашей страны, то есть саму географию поездок мы никак не ограничивали.
— Эти поездки будут по сути касаться только осеннего и раннего зимнего сезона, это вообще-то не самый сезон.
— Мы фактически захватываем последние 10 дней августа, это высокий сезон, ну и сентябрь-октябрь, ноябрь и практически весь декабрь. Осень — это прекрасная пора для путешествий. Я считаю, что это недооценное время. Это и детские каникулы, это и возможность отправиться в познавательные поездки, когда погода более комфортная, можно спокойно гулять, наслаждаться природой, посещением музеев в достаточно комфортную погоду. То есть можно, с одной сторЕсть огромное количество регионов, где температура еще очень комфортная: в том же Крыму, в Краснодарском крае осенью в октябре-ноябре еще 20−25 градусов.оны, комфортно гулять и в то же время это дает тебе большие возможности для того, чтобы, не в жару, наслаждаться прекрасными дворцами Крыма, гулять по паркам Сочи, можно отправиться на рыбалку, можно заняться различными активными видами спорта. Это прекрасное время для прогулок на воде.
— Да, вариантов довольно много. Скажите, как это все будет выглядеть для потребителя? Ему нужно понимать, что сделать для того, чтобы получить этот кешбэк или можно пойти в любое турагентство и купить тур по России в регион, и, автоматически оплатив картой «Мир», получить кешбэк обратно?
— Туры необходимо будет приобрести онлайн. Мы специально для удобства наших граждан сделали единое окно для приобретения этих туров, необходимо будет иметь карточку «Мир» и зайти в день старта программы. Я напоминаю, она стартует уже сегодня в ночь, в 00.01 по московскому времени. Необходимо будет зайти на сайт «Мир путешествий. РФ», выбрать регион, куда вы хотите отправиться и пройти по всем предложениям, которые будут представлены на этой страничке, то есть все регионы, все предложения на сайте «Мир путешествий. РФ». Быстро, удобно. Необходимо оплатить онлайн карточкой «Мир», паковать чемоданы, собираться в путешествие. И в течение пяти дней кешбэк вернется непосредственно на карточку, с которой была приобретена поездка.
— А не будет там такого, что на этом сайте цены окажутся другими по сравнению с привычными сайтами бронирования, как раз на тот самый кешбэк дороже? Захотел человек поехать в Крым, а там на сумму кешбэка на вашем сайте будет все дороже?
— С учетом того, что у нас в этой программе никак само предложение ограничено не будет, принимают участие несколько тысяч гостиниц и туроператоров — вся страна, огромная география, до миллиона самых разных предложений — самому бизнесу просто не выгодно завышать цены. Тот, кто завысит цену, просто потеряет клиента — он выберет другого туроператора или другую гостиницу. И еще уникальность программы в том, что выгоду, непосредственно кешбэк или возврат, получает сам гражданин, сам турист, поэтому он выбирает к кому обратиться. Я думаю, что те, кто будет искусственно завышать цены, просто окажется в конечном итоге в невыгодном положении, в проигрыше. Мы не видим такой проблемы.
— Как быстро деньги будут возвращаться человеку после того, как он совершит покупку тура?
— Деньги должны вернуться максимум в течение пяти дней. Если по какой-то причине кешбэк не вернулся в течение пяти дней, то у нас будет работать специальный телефон «горячей линии», он заработает, кстати говоря, завтра — мы специально его организовали вместе с «Миром» для того, чтобы наши граждане могли оперативно обращаться, получать квалифицированную помощь. ответы на вопросы. И в случае, если вдруг по какой-то технической причине — произошла ли ошибка, кешбэк не придет — то мы будем оперативно оказывать поддержку таким гражданам нашей страны.
— То есть если через пять дней не получили деньги обратно, звонить по вот этому телефону, который, видимо, есть на сайте Ростуризма?
— Да, телефон горячей линии заработает завтра. Мы полную информацию разместим также на сайте «Мир путешествий. РФ» также там же будет информация о чатботах, которые мы также организуем в WhatsApp для того, чтобы те граждане нашей страны, которым удобнее писать в месенджерах, а не звонить по телефону, тоже могли бы оперативно получать ответы на свои вопросы, потому что вопросов, конечно, очень много мы получаем. Даже сейчас уже сейчас звонят на наши телефоны Ростуризма и в Турпомощь — очень много вопросов адресуется.
— А насколько сами туристические компании, сегменты туристического бизнеса — отели, курорты и другие компании туристической индустрии охотно шли на то, что именно через ваш портал размещать свои услуги и продавать свои услуги?
— Интерес к программе огромный среди всех участников рынка. У нас по состоянию на сейчас в программе участвуют две тысячи гостиниц и туроператоров. Принять участие в этой программе можно было, написав соответствующую заявку в Ростуризм, а дальше заключить соответствующее соглашение с «Миром». Но для этого необходимо иметь соответствующую технологическую подготовку, возможность электронного документа оборота, интернет-квайринга. То есть сами технологические требования к участию в этой программе они достаточно сложные. Происходит это потому, что нам очень важно, чтобы вся программа прошла удобно для наших граждан, для того, чтобы гражданин купил и получил свой кешбэк в течение 5 дней без всяких технологических сбоев. Именно поэтому требования на стороне именно технологий были достаточно серьезными. Все, кто успел в сроки — а они у нас были достаточно сжатые — подготовиться соответствующим образом, подготовиться технологически — все примут участие в программе.
— Это все регионы страны или есть регионы, которых отели не подготовились?
— У нас примет участие вся страна, то есть вся география страны будет представлена на нашем сайте: где-то будут туры готовые, где-то только гостиницы, но в целом очень большое разнообразие туров. До миллиона самых разных предложений, из которых можно будет выбирать отдых, путешествия фактически на любой вкус и кошелек.
— Мы понимаем, с чем связана эта программа, это конечно — большая поддержка российской туристической отрасли, которая пострадала во всем нам известным коронавирусным причинам. Как вы думаете, такая еще одна «черная пятница», неделя распродаж, потребуется российской туриндустрии, может быть, позже, вы думаете об этом?
— Вы знаете, действительно, это беспрецедентная программа, правительство еще никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма. И вы очень правильно отметили — это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступнее, интереснее отдохнуть в стране, а с другой стороны, она призвана поддержать еще и региональные экономики.
Это миллион рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства, поэтому, конечно, она такая абсолютно уникальная, она нужна и необходима всем — и людям, и участникам рынка, и всем тем, кто задействован в целом в туризме, в индустрии гостеприимства.
Зарина Догузоваглава Ростуризма
Мы, безусловно, сейчас посмотрим, а какой будет интерес, какие регионы будут больше всего востребованы среди наших граждан, как будет распределяться спрос, как в целом сама технология сработает. И да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться.
— Уже практически закончился летний сезон, можно подвести какие-то итоги?
— В целом итоги летнего сезона пока подводить рано, еще август не закончился, и, собственно, программа по возврату части средств на приобретение туров, о которой мы говорили, она тоже призвана поддержать отрасль, мы таким образом растягиваем сезон на осень. Пока что, конечно, говорить о восстановлении отрасли рано. Нам удалось запустить с начала июня туризм в большинстве регионов нашей страны, хоть и потихонечку, но все же летний сезон, я считаю, состоялся, люди отдохнули. Данные по состоянию на сегодняшний день: на юге России — в Краснодарском крае и на Крымском полуострове отдохнули уже порядка 4 миллионов человек в целом. Это данные фактически только за июнь-июль. Поэтому мы работаем и рассчитываем на то, что и эта программа тоже поддержит отечественную индустрию гостеприимства.