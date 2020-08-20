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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

США досталась иракская нефть

Американские энергетические компании Chevron, Honeywell, General Electric и другие заключили с иракскими властями связанные с добычей нефти соглашения на общую сумму восемь миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство энергетики США.

Источник: AFP 2020

Первая получила право на эксклюзивную разведку, разработку и производство нефти в провинции Ди-Кар. Honeywell планирует начать добычу газа на месторождении Ар-Ратави, что позволит Ираку использовать «местные газовые ресурсы для удовлетворения внутреннего спроса на энергию».

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Кроме того, General Electric достались контракты по электрификации Ирака. Эти сделки являются ключом к энергетическому будущему Ирака, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Ранее Саудовская Аравия и Россия раскритиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что, на их взгляд, угрожает сделке ОПЕК+. Однако уровень бедности в стране растет, а сокращение добычи нефти может подорвать хрупкий мир в регионе, считают эксперты.

Продажа сырой нефти составляет более 90 процентов государственного дохода Ирака. Всемирный банк прогнозирует, что в этом году экономика страны упадет на 10 процентов.

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