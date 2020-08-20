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19:38 (мск), источник: Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразным отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов, говорится в сообщении Минфина.

Источник: Reuters

В министерстве отметили, что данный налог показывает высокий коэффициент собираемости. «В 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей», — указано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что каждый регион вправе самостоятельно определять ставку, порядок и сроки уплаты транспортного налога, а также вводить льготы.

«Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета», — подчеркнули в Минфине, отметив, что компенсация выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может привести «к росту цен практически на все товары».

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Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране». По мнению Барышева, отмена транспортного налога также станет существенной мерой поддержки россиян в период пандемии коронавируса.

Сейчас транспортный налог в России исчисляется исходя из мощности двигателя автомобиля. При этом на автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.

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