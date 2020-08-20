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22:16 (мск), источник: Ведомости

Росавиация расширила список городов с международным авиасообщением

Перечень городов, из которых возобновлено международное авиасообщение, расширен. В него включены Казань, Калининград и Новосибирск, сообщает Росавиация.

Источник: Reuters

Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться в ранее открытые пункты иностранных государств с 20 августа, отметили в ведомстве.

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Международное сообщение было приостановлено Россией с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Авиасообщение было разрешено с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин. С 7 августа въезд в страну для россиян разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.

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