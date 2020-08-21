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00:01 (мск), источник: РБК

Минэкономразвития заявило о замедлении падения российского ВВП

Основные показатели российской экономики все еще намного ниже докризисных, но по сравнению с началом лета экономическая активность все же начала восстанавливаться.

Источник: РИА "Новости"

В июле сокращение ВВП России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,7%, говорится в макроэкономическом обзоре Минэкономразвития. По сравнению с июнем темпы падения внутреннего валового продукта сократились.

В июне падение ВВП год к году составляло 6,4%. В целом за семь месяцев с начала года ВВП России упал на 3,8% год к году.

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В улучшение статистики внесло основной вклад восстановление активности в потребительском секторе, считают в ведомстве. Спад оборота розничной торговли в июле составил 2,6% по сравнению с июлем 2019 года, в то время как в июне падение составляло 7,7%. Лучше всего себя показал непродовольственный сектор, где падение составляло 2,7% год к году по сравнению с 11,3% в июне. Продажи новых автомобилей даже смогли превысить уровень прошлого года на 6,8%, хотя во втором квартале 2020 года их падение составило 48,6%.

«В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем и в данном сегменте наблюдается постепенное улучшение ситуации», — указывает ведомство. По сравнению с прошлым годом падение в секторе платных услуг населению составило в июле 25,5% (по сравнению с 31,4% месяц назад); оборот общественного питания упал на 28,2% год к году (по сравнению с 42,9% месяцем ранее). Восстановление также идет в сфере сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

Негативную динамику продолжает показывать добывающий сектор.

«Восстановление ВВП сдерживается негативными показателями добывающего комплекса и смежных отраслей. Падение добычи полезных ископаемых в июле ускорилось до минус 15,1% год к году (по сравнению с июнем, когда было минус 14,2%), что связано в первую очередь с продлением максимального сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на июль», — сообщили в Минэкономразвития.

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На рынке труда ведомство наблюдает стабилизацию. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, незначительно увеличился по сравнению с июнем, составив 6,3% от рабочей силы (6,2% в июне).

Оценки Минэкономразвития в целом совпадают с оценкой, которую на этой неделе дала британская консалтинговая компания Oxford Economics с помощью разработанного ею индекса-трекера восстановления российской экономики. По оценке Oxford Economics, после провала российской экономики на 12% в апреле в годовом выражении темпы сокращения экономической активности в июле—августе улучшились до минус 4−5% год к году. После ослабления карантинных мер с 11 мая экономическая активность, подсчитали в Oxford Economics, начала восстанавливаться, достигнув 86% к середине июля.

Георгий Тадтаев

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