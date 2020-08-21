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02:28 (мск), источник: РБК

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

После выявления коррупционных случаев в российском «Ашане» его новый глава Йоханнес Толай создал специальный комитет, контролирующий деятельность компании и сотрудников. С начала года были уволены десятки специалистов.

Источник: AFP 2020

В январе 2020 года в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, сообщил в интервью РБК глава этого подразделения Йоханнес Толай.

Создание комитета стало одной из первых мер, которые внедрил топ-менеджер после своего назначения в ноябре 2019-го.

Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда.
Йоханнес Толай

По его словам, с начала работы комитета в компании уже уволены десятки сотрудников, которые потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.

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В марте стало известно, что французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2−3% оборота, или €80−100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти данные привел бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков. Сертифицированный антикоррупционный юрист по приглашению экс-гендиректора ретейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017-го по ноябрь 2019 года) занимался расследованиями закупок компании с середины 2018 года.

Юрист обнаружил серию нарушений в отношениях с поставщиками со стороны менеджмента «Ашана».

В частности, коррупционные схемы были выявлены примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой.
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В августе 2019 года на Жаркова было совершено нападение, которое, по данным адвоката бывшего топ-менеджера, управляющего партнера адвокатского бюро «Авекс Юст» Игоря Бушманова, следствие связывает с его деятельностью в компании. По сведениям Бушманова, следствие установило круг лиц, которым могла мешать деятельность Жаркова: это как сотрудники сети «Ашан», так и граждане Франции, имеющие отношение к деятельности компании.

Толай сообщил, что ему не известны подробности этого случая, однако, по его данным, сейчас никто из сотрудников компании не находится в статусе свидетеля или подозреваемого в связи с этим делом.

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