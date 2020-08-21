Что будет с рублем, евро и долларом осенью? Валютный прогноз

В июле-августе рубль ослаб на 10−12%. А с начала пандемии коронавируса ослабление российской валюты еще сильнее: в феврале за евро давали 68 рублей, сейчас — 87 рублей. Доллар стоил 64 рубля, теперь — 74.
Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей:
«Рубль — это прежде всего валюта исполнения бюджета, на курс рубля влияют динамика стоимости барреля нефти и ситуация с бюджетными обязательствами, а также с платежным балансом».
На текущий момент ситуация с нефтью выглядит многообещающе: стоимость сырья восстанавливается за счет возобновления работы производств по всему миру.
«Кроме того, четвертый квартал — это период роста экспорта нефти и газа, а значит, положительное сальдо счета текущих операций возрастет, что также окажет благоприятное влияние на курс.
За рубль в целом и восстановление экономики: уже сейчас показатели деловой активности постепенно приходят в норму. В четвертом квартале, вероятно, мы увидим возврат к экономическому росту. Не стоит забывать и о вакцине, которая снизит риски второй волны коронавируса, что заставляет инвесторов с меньшими опасениями вкладывать средства и осуществлять сделки.
Тем не менее сохраняются риски второй волны COVID-19 и восстановления карантинных ограничений, которые могут нанести удар по потреблению нефти и, соответственно, по курсу рубля.
Кроме того, эффективность и безопасность российской вакцины еще не до конца изучены. Вместе с тем карантин уже вряд ли будет таким жестким, большинство стран, наоборот, входят в активную фазу переговоров по открытию границ для путешественников и бизнеса.
В целом для рубля более вероятен рост и укрепление осенью до уровня 68−71 руб. за доллар, хотя и сохраняются риски ослабления до 75−80 руб. Сейчас мы наблюдаем управляемую девальвацию доллара.
К тому же политика России и Китая по дедолларизации формирует дополнительный спрос на евро. Европейская валюта выглядит более привлекательной, но сохраняются риски и ответной девальвации евро и начала нового витка валютных войн.
Игорь Файнман, эксперт по управлению личными финансами и инвестициями:
«Чисто гипотетически рубль можно укрепить двумя способами: усилить контроль за движением капитала и повысить ключевую ставку ЦБ. Но сильная национальная валюта невыгодна ни правительству, ни крупным экспортерам, которые являются основными налогоплательщиками в бюджет РФ.
Основных факторов, которые будут ослаблять рубль осенью, три.
Из-за последствий пандемии и снижения цен на нефть мы имеем дефицитный бюджет, и самый простой и эффективный способ его наполнить — легкая девальвация рубля.
Во-вторых, валютная выручка. Вторая половина года — традиционный сезон поступления валютной выручки экспортерам. И чем сильнее доллар, тем больше рублевой массы поступает экспортерам. А это деньги на налоги, выплаты дивидендов собственникам и инвестиционные программы для развития производств.
В-третьих, сезонность. И она не на стороне рубля: в России традиционно осенью доллар дорожает.
Наиболее вероятно дальнейшее укрепление доллара и ослабление российской валюты.
Для бюджета комфортный курс находится в коридоре 74−76 рублей за доллар, и мы видим на протяжении последнего месяца тенденцию рубля закрепиться на этих уровнях.
Традиционно напряженные для рубля и для нашей экономики — это конец августа и сентябрь. Все «черные лебеди» и начало экономических потрясений у нас случались именно в этот период, и все инвесторы в ожидании негатива и второго «дна». Если ничего не произойдет и напряженность схлынет, то осень и начало зимы мы сможем пройти на «низком крыле» и зайти в зиму без особых экономических стрессов.
Владимир Григорьев, ведущий преподаватель школы бизнеса МИРБИС:
«Думаю, что рубль будет постепенно слабеть и дальше, в течение осени. В первом квартале произошло резкое снижение поступления валютной выручки — сальдо торгового баланса экспортно-импортных операций составило 32,1 млрд долларов, что на 19,5% меньше, чем в последнем квартале прошлого года. Данные второго квартала еще хуже — 14,3 млрд долларов, что составляет всего 44,5% от уровня первого квартала. Уже сейчас очевидно, что итоги третьего квартала будут также скромными.
Снижается спрос на российские государственные облигации — 12 августа Минфин вынужден был даже отменить аукцион.
И осенью начнут заметнее проявляться последствия провального для экономики первого полугодия: простой многих предприятий, уменьшение оборотных средств и резервных фондов предприятий, снижение инвестиций в основной капитал, падение доходов и «проедание» сбережений населением.
Позитивный фактор — большой объем резервов: Фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов ЦБ РФ. Осенью возможен сезонный рост цена на нефть и газ, что поможет и российскому бюджету и рублю.
Но для того, чтобы изменить тенденцию, этого недостаточно. Как правило, курсовое соотношение рубль/доллар и рубль/евро носит синхронный характер.
Последнее время евро укрепляется быстрее, чем доллар, повторяя на российском рынке международный тренд. Уход глобальных инвесторов в евро вызван политической и социальной напряженностью в США. Пока обстановка в этой стране не стабилизируется, евро будет укрепляться по отношению к доллару и, соответственно, будет больше расти по отношению к рублю.
Максим Демченко, заместитель декана по научной работе юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:
«К факторам, которые могут повлиять на укрепление рубля, относится рост стоимости нефти на мировом рынке, увеличение отечественного производства, завершение сейчас налогового периода, когда экспортеры реализуют валютные доходы для покрытия в национальной валюте своих налоговых обязательств.
Немаловажный фактор — это наличие ресурсов у Центробанка для поддержки денежной единицы. Такая поддержка необходима, но без залезания в резервы. Для сравнения: только за март и апрель Китай потратил 81 млрд долларов, Саудовская Аравия — 37,3 млрд, Турция — 19,4 млрд, Бразилия — 23,7 млрд, Южная Корея — 12,9 млрд, отмечается в исследовании Bank of America. Россия на этом фоне выглядит намного лучше, уменьшив свои резервы лишь на 400 млн долларов.
Политическая ситуация — также немаловажный фактор. Как известно, старт ослаблению курса рубля был дан не только обвалом цен на нефть, но и санкциями против России. Как отмечают эксперты, до конца года политический фактор наряду с традиционным — нефтяным — останется среди главных для формирования курса.
Например, в случае победы Трампа на президентских выборах усиления санкций ожидать не приходится, а случае прихода к власти демократов риск введения новых санкций повышается.
Хотя сейчас однозначно прогнозировать вероятность ослабления или укрепления рубля достаточно сложно, можно сказать, что каких-то сильных или критических изменений на ближайшую перспективу не предвидится.
В настоящее время на фоне стабилизационных мер для отечественной экономики сложился дефицит бюджета (превышение расходов федерального бюджета над его доходами), более 1,5 трлн рублей.
По разным оценкам, до конца года такой дефицит может составить от 3 трлн до 5 трлн рублей. По мнению экономиста Руслана Гринберга, покрывать дефицит бюджета будут за счет девальвации рубля, то есть снижения курса национальной валюты.
Поэтому особенно напряженными могут стать последние осенние месяцы.
Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия»:
«Важно понимать, что большинство факторов, оказывающих влияние на российский рубль, могут действовать разнонаправлено, как поддерживая, так и ослабляя его, в зависимости от событий того или иного фактора. Один из ключевых факторов — цена на энергоносители, зависимость от которых и «направление движения» курса российского рубля является тесно связанными между собой. После заключения сделки странами ОПЕК+ по снижению нефтедобычи стоимость черного золота начала постепенно восстанавливаться. Однако стоит понимать, что в случае второй волны коронавируса и возобновления ограничительных мер ситуация может повториться, а значит, за снижением цен на нефть будет происходить ослабление рубля.
Еще один важный фактор, который влияет на национальную валюту, — состояние российской экономики после «затяжного карантина». Уже снижены ожидания по показателям роста ВВП на конец года, некоторые из них даже, вероятно, продемонстрируют снижение вместо ожидаемого роста. В таких условиях слабый рубль может помочь поддержать в государственный бюджет в условиях выделения значительных средств на поддержку хозяйствующих субъектов, как граждан, так и предприятий.
Введение очередных ужесточений в связи с COVID-19 может серьезно подкосить ослабшую экономику, а значит, толкнуть рубль в пике. В связи с этим ожидать серьезного укрепления и возврата курса рубля к 65 единицам за доллар не стоит, сильный рубль окажет дополнительное давление на бюджет.