Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

При этом банки не ожидают значимого снижения спроса: государственная защита и простота открытия делают депозиты наиболее понятным и доступным способом сбережения для большинства россиян.
Движение ставки по вкладам находится под влиянием ряда факторов — уровня ключевой ставки ЦБ РФ, инфляции, сезонного фактора, поясняют в ВТБ. Именно их совокупность будет определять то, в каком направлении будет изменяться средняя ставка до конца года. Резкого сокращения спроса на вклады в банке при этом не ожидают.
Средняя ставка по рублевым депозитам в целом по банковской системе к концу этого года будет в районе 4% годовых.
«Данный прогноз обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент составляет 4,25% и на ближайшем заседании ЦБ в сентябре, очевидно, будет снижена на очередные 0,25 процентного пункта — до 4%. Несмотря на такие низкие значения ставок, спрос на депозиты останется», — полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. В 2020 году регулятор уже несколько раз принимал решение о снижении ключевой ставки, иногда действуя более решительно, чем на последнем заседании. Так, в апреле ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, а в июне — сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в июле последовательно снижалась с 4,8% в начале месяца до 4,55%, тенденция к снижению сохраняется.
Ставки вниз
Средняя ставка по розничным вкладам к концу года снизится до 4%, считает директор розничных продуктов банка «Дом. РФ» Евгений Шитиков. По его мнению, интерес к вкладам как к инструменту накопления может значимо сократиться при уменьшении средних ставок до уровня ниже 3%, при этом в среднесрочной перспективе таких значений Шитиков не ожидает.
«Стоит отметить, что существует достаточно большая доля клиентов, для которых вклады остаются самым понятным и надежным средством инвестирования свободных средств. Для данных клиентов вклады будут оставаться востребованными и после преодоления указанной «психологической отметки», — полагает Шитиков.
В Промсвязьбанке считают, что до конца этого года уровень доходности по вкладам по банковской системе может составить до 3,7%. Прогноз РНКБ по снижению ставок немного более смелый.
Предполагаем, что средняя ставка по вкладам в целом по банковской системе к концу этого года будет в диапазоне 3−3,5%
С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
ВТБ менять ставки пока не планирует. «ВТБ, формируя процентную политику по вкладам, учитывает как конъюнктуру рынка, так и ожидания своих клиентов. На текущий момент наши ставки комплементарны рыночной ситуации», — говорят в банке. Аналогичной позиции придерживается и РНКБ. Промсвязьбанк в ближайшее время тоже не планирует снижение ставок по вкладам. «Абсолют банк» снижать ставки не планирует в следующие две недели.
Банк «Зенит» уже снизил ставки по сезонным вкладам и планирует дальнейшее снижение в течение следующей недели. «Почта банк» снизил ставки 14 августа, Уралсиб — 11 августа и пока новых снижений не планирует. Возможность снижения ставок в этом месяце рассматривает и Совкомбанк.
Ждать ли бегства вкладчиков
Российский банковский сектор вряд ли ждет отток вкладчиков, полагает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Традиционным инструментом сбережения для россиян были и остаются банковские вклады. Сохранность средств на них гарантирована государственной системой страхования, а уровень доходности определен заранее.
Существенных рисков в виде массового оттока вкладов не видит и Тимошенко из «Русского стандарта»: номинальные ставки все равно перекрывают уровень инфляции. Часть средств с депозитов все-таки перетечет на фондовый рынок, но этот процесс будет носить ограниченный характер и не создаст рисков для банковской системы, уверен эксперт.
Еще одна тенденция на фоне падающих ставок по вкладам — рост ипотеки и автокредитов, обратил внимание директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич. По его словам, люди снимают депозиты и используют в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке или льготному автокредиту, полагая, что это будет более доходно и выгодно.
Клиентам, особенно тем, которые опасаются курсовых колебаний, стоит обратить внимание на защитные вложения, например, ПИФ в золоте, советует директор по продуктам и технологиям «Почта банка» Григорий Бабаджанян. В период глобальной нестабильности золото как защитный актив имеет тенденцию к удорожанию. За последние 10 лет цена на этот драгметалл выросла втрое, а сейчас стоимость достигла максимума за последние семь лет на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на нефть, отмечает эксперт. В ближайшее время аналитики ожидают усиления этой тенденции.