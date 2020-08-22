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11:58 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Сбербанк» стал самым дорогим российским брендом

«Сбербанк» занимает первое место в рейтинге самых дорогих российских брендов четвертый год подряд. На втором месте «Газпром», на третьем — «ЛУКОЙЛ».

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих российских брендов.

Стоимость бренда «Сбербанка» оценивается в 840,2 млрд рублей. Это чуть ниже оценки прошлого года: в 2019 году его стоимость составляла 842,2 млрд рублей. По мнению экспертов, таких показателей «Сбербанку» удалось достичь за счёт расширения своей экосистемы и новых инвестиций в онлайн-торговлю, образование, здравоохранение и бизнес-услуги. Такая интеграция делает «Сбербанк» более удобным для клиентов и в долгосрочной перспективе способствует снижению общих расходов компании.

Стоимость бренда «Газпрома» составляет 481 млрд 279 млн рублей; за год компания потеряла 12,9%. Цена бренда «Лукойла» — 370 млрд 874 млн (-6.6%).

По прогнозам Brand Finance, стоимость 50 крупнейших российских брендов могут снизиться на 743,5 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.
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Пандемию эксперты называют глобальной угрозой, а её влияние на мировые рынки — весьма реальной. Мировая экономика, которая сможет восстановиться не раньше 2021 года, сейчас должна приспосабливаться к новым условиям.

Самым дорогим брендом в мире третий год подряд остается Amazon. Его стоимость выросла за год на 17,8% и достигла рекордных $220,8 млрд. На втором месте Google ($159,722 млрд), на третьем — Apple ($140,524 млрд).

В рейтинге 100 самых дорогих брендов по версии Forbes первое место занимает сейчас Apple. Стоимость бренда Apple оценивается в $241,2 млрд.

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