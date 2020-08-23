13:07 (мск), источник: РБК
Музеи и театры раскрыли данные о потерях из-за простоя во время пандемии
Учреждения культуры корректируют свои финансовые планы
РБК изучил планы
Подведомственные Министерству культуры музеи, театры, филармонии и цирки закрылись
Сейчас в музеи можно попасть, только купив предварительно билет, преимущественно электронный, — проход в музеи осуществляется по расписанию, число билетов на сеанс ограничено.
В экскурсионной группе единовременно должно быть не более пяти человек, проведение массовых мероприятий (например концертов, лекций) запрещено, указано в правилах Роспотребнадзора. Кроме того, учреждения культуры лишились доходов от иностранных туристов.
Наибольший недополученный доход ожидает столичный Мемориальный музей космонавтики, следует из материалов Федерального казначейства. В опубликованной еще в конце января версии своего плана
В Музее космонавтики подтвердили корректность этих цифр. Музей открылся после пандемии 1 июля 2020 года, с каждой неделей число посетителей увеличивается, поэтому падение выручки в третьем и четвертом кварталах будет не такое значительное, отмечает директор музея Наталья Артюхина.
Все государственные и муниципальные бюджетные учреждения обязаны составлять план
В своих расчетах РБК сравнивал доходы учреждений культуры от платных услуг, указанные в первой версии плана и актуальной на данный момент.
Многие учреждения культуры, чьи планы
У части учреждений определить возможные потери
Доход от платных услуг не раскрывается, но можно сделать вывод, что теперь он не превысит 238 млн руб.
В феврале в первой версии плана
Большой театр планирует открыться 6 сентября 2020 года, соблюдая правила Роспотребнадзора, — заполняемость зала составит не выше 50%. В этом году не будет поставлено ни одной премьеры, кроме тех, над которыми работа началась до пандемии, уточнил Урин. По его словам, это произошло не только
Среди учреждений культуры нашлись и такие, которые ожидают увеличения дохода от оказания платных услуг по сравнению с первыми прогнозами в начале года. Театр имени Моссовета в январе заявлял о 230 млн руб., в конце июня — уже о 240 млн руб. РБК направил запрос в Театр имени Моссовета.
В Государственном историческом музее в июле после открытия было реализовано лишь 28,6 тыс. билетов, что составляет лишь 20% от посещаемости июля 2019 года. Доходы музея от продажи билетов в этом июле составили 7,2 млн руб., или только 12% от доходов аналогичного периода прошлого года. Музей сейчас работает только на поддержание текущей деятельности, все проекты, требующие серьезных затрат, перенесены на 2021 год, констатирует представитель музея Мария Лемигова.
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Доходы музея снизились на 80%.
У Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина посещаемость в июле 2020 года была примерно в четыре раза ниже по сравнению с «нестандартным» июлем 2019-го (тогда музей проводил выставки «Щукин. Биография коллекции», «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное») и в 2,5 раза по сравнению с обычным июлем, выручка в июле 2020 года снизилась более чем в четыре раза, сообщила представитель музея Агния Надеждина.