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13:07 (мск), источник: РБК

Музеи и театры раскрыли данные о потерях из-за простоя во время пандемии

Учреждения культуры корректируют свои финансовые планы из-за пандемии. Большой театр не получит больше 1 млрд руб., а доходы московского Музея космонавтики от платных услуг в этом году будут на 70% ниже изначально запланированных.

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Источник: РИА "Новости"

РБК изучил планы финансово-хозяйственной деятельности известных учреждений культуры, чтобы определить, как сами заведения оценили размер своих недополученных доходов от вынужденного простоя за весну и частично лето 2020 года.

Подведомственные Министерству культуры музеи, театры, филармонии и цирки закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Региональным властям тогда рекомендовали принять аналогичные меры в отношении подведомственных им заведений.

В Москве музеям разрешили открыться только 16 июня после отмены пропускного режима.

Сейчас в музеи можно попасть, только купив предварительно билет, преимущественно электронный, — проход в музеи осуществляется по расписанию, число билетов на сеанс ограничено.

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В экскурсионной группе единовременно должно быть не более пяти человек, проведение массовых мероприятий (например концертов, лекций) запрещено, указано в правилах Роспотребнадзора. Кроме того, учреждения культуры лишились доходов от иностранных туристов.

Наибольший недополученный доход ожидает столичный Мемориальный музей космонавтики, следует из материалов Федерального казначейства. В опубликованной еще в конце января версии своего плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год руководство этого бюджетного учреждения культуры указывало, что его доход от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности (код по бюджетной классификации — 130) в этом году составит почти 169 млн руб. В последней, датированной концом июня версии этот показатель составил всего 50,5 млн руб.

Таким образом, ожидаемый доход музея от платных услуг снизится по сравнению с изначально запланированным на 70%.

В Музее космонавтики подтвердили корректность этих цифр. Музей открылся после пандемии 1 июля 2020 года, с каждой неделей число посетителей увеличивается, поэтому падение выручки в третьем и четвертом кварталах будет не такое значительное, отмечает директор музея Наталья Артюхина.

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Как считали

Все государственные и муниципальные бюджетные учреждения обязаны составлять план финансово-хозяйственной деятельности, который отражает информацию о всех существующих их доходах и расходах. В плане обязательно должны быть указаны планируемый размер всех поступлений, в частности госсубсидии и доходы от оказания услуг. В течение года учреждения могут корректировать свои финансовые планы.

В своих расчетах РБК сравнивал доходы учреждений культуры от платных услуг, указанные в первой версии плана и актуальной на данный момент.

Многие учреждения культуры, чьи планы финансово-хозяйственной деятельности изучил РБК, не приводят никакой информации о доходах от оказания платных услуг.

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У части учреждений определить возможные потери из-за пандемии можно лишь косвенным путем. Например, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в феврале в своем плане финансово-хозяйственной деятельности указывал, что рассчитывает в 2020 году на 1,3 млрд руб. дохода, из которых 733,6 млн руб. будут субсидией из федерального бюджета, 569,6 млн руб. — поступления от платных услуг. В версии плана от 21 августа общий годовой доход от оказания услуг и компенсаций затрат определен уже в 984 млн руб., из которых 746 млн руб. являются субсидиями.

Доход от платных услуг не раскрывается, но можно сделать вывод, что теперь он не превысит 238 млн руб.

В абсолютных значениях наибольшие потери из-за продолжающегося вынужденного простоя ожидает Большой театр.

В феврале в первой версии плана финансово-хозяйственной деятельности администрация театра заявляла о 2,9 млрд руб. дохода от платных услуг, в июне этот показатель был снижен почти на 1,1 млрд руб., до 1,8 млрд руб.

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Из-за пандемии Большой театр от продажи билетов в этом году не получит из планируемых доходов свыше 850 млн руб., сообщил РБК гендиректор театра Владимир Урин. Кроме того, по его словам, на снижении доходов скажется отмена гастролей — балет должен был поехать в Америку и Японию, оркестр — в Европу. Суммарно театр не получит свыше 1 млрд руб., которые рассчитывал заработать в 2020 году, признает Урин.

Большой театр планирует открыться 6 сентября 2020 года, соблюдая правила Роспотребнадзора, — заполняемость зала составит не выше 50%. В этом году не будет поставлено ни одной премьеры, кроме тех, над которыми работа началась до пандемии, уточнил Урин. По его словам, это произошло не только из-за снижения доходов, но и потому, что из-за закрытия границ не смогли приехать зарубежные специалисты.

Среди учреждений культуры нашлись и такие, которые ожидают увеличения дохода от оказания платных услуг по сравнению с первыми прогнозами в начале года. Театр имени Моссовета в январе заявлял о 230 млн руб., в конце июня — уже о 240 млн руб. РБК направил запрос в Театр имени Моссовета.

Представители учреждений культуры, в чьих планах детально не прописаны доходы от платных услуг, также подтверждают неизбежные потери из-за простоя.
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В Государственном историческом музее в июле после открытия было реализовано лишь 28,6 тыс. билетов, что составляет лишь 20% от посещаемости июля 2019 года. Доходы музея от продажи билетов в этом июле составили 7,2 млн руб., или только 12% от доходов аналогичного периода прошлого года. Музей сейчас работает только на поддержание текущей деятельности, все проекты, требующие серьезных затрат, перенесены на 2021 год, констатирует представитель музея Мария Лемигова.

У музея-заповедника «Петергоф» в июле 2020 года посещаемость упала на 71% по сравнению с прошлым годом: сейчас для посетителей открыты только парки, 32 музея «Петергофа» закрыты.

Доходы музея снизились на 80%.
Мария Оганесьянц
представитель музея-заповедника «Петергоф»

У Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина посещаемость в июле 2020 года была примерно в четыре раза ниже по сравнению с «нестандартным» июлем 2019-го (тогда музей проводил выставки «Щукин. Биография коллекции», «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное») и в 2,5 раза по сравнению с обычным июлем, выручка в июле 2020 года снизилась более чем в четыре раза, сообщила представитель музея Агния Надеждина.

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