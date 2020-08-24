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09:54 (мск), источник: Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Однако авиакомпании не ожидают туристического бума при открытии новых маршрутов.

Источник: Известия
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Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай), рассказали источники «Известий» в авиакомпаниях и аэропортах. Правда, открытие полетов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль. Поездки в Евросоюз будут носить единичный характер, скорее всего, их откроют по «швейцарскому» принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров. Кроме того, основной доход от высокого сезона уже получен перевозчиками: авиабилеты и туры на конец августа и сентябрь распроданы, и роста спроса в случае открытия новых направлений в отрасли не ждут.

Окно в Европу

В правительстве обсуждают возможность возобновления полетов по нескольким новым зарубежным направлениям, рассказали источники «Известий» в отрасли авиаперевозок.

Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем).

Об этом рассказал собеседник «Известий» в одной из крупных российских авиакомпаний. Информацию подтвердил и источник в одном из крупных аэропортов.

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Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его так и не огласили, сказал «Известиям» собеседник в авиакомпании. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа, добавил он.

В Росавиации сообщили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения, обсуждение которого идет в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. В Роспотребнадзоре переадресовали вопросы «Известий» в оперштаб. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. До августа выполнялись только вывозные рейсы для доставки российских и зарубежных граждан на родину, а также совершались единичные полеты «Аэрофлота» во Франкфурт, Рим, Лондон и другие крупные города — для пассажиров, имеющих вид на жительство в странах прилета.

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С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. На первом этапе авиакомпаниям разрешено было выполнять полеты только из аэропортов трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа открылись прямые рейсы в популярные у наших туристов курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум.

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С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство. Загрузка на направлении крайне невелика, поэтому «Аэрофлот» выполняет только один рейс в неделю из Шереметьево в Женеву. Авиакомпания Swiss раз в неделю летает из Цюриха в Домодедово. Изначально предполагалось, что Swiss также будет летать из Женевы, но авиакомпании выгоднее выполнять рейсы из делового центра Швейцарии.

20 августа Росавиация открыла для международных полетов еще три наших города: Казань, Калининград и Новосибирск.

Вот и лето прошло

Даже открытие всех международных направлений, которые обсуждались на оперативном штабе 18 августа, существенно не повлияет на доходы перевозчиков и аэропортов, считают источники «Известий». Пассажиропоток в страны Европы будет крайне небольшим, так как массовый въезд для российских граждан по-прежнему запрещен. По всей видимости, полеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут организованы по тому же принципу, что и полеты в Швейцарию, — только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу или в медицинские учреждения, полагает собеседник «Известий» в российской авиакомпании.

— Высокий сезон для туристов продолжается, но для авиакомпаний он фактически подошел к концу. Те, кто планировал полететь на отдых в августе-сентябре, уже купили билеты и путевки. Лето заканчивается, его итоги для отрасли неутешительны, и впереди нас ждет самое сложное полугодие за все последние годы, — отметил источник «Известий» в другой авиакомпании.

Пассажиропоток в Иорданию никогда не был большим. Если говорить о Египте, то из Каира долго добираться до Красного моря, поэтому тут тоже не стоит ожидать существенного роста перевозок, отметил источник «Известий» в одной из чартерных авиакомпаний.

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— Есть определенная доля египетских студентов, которые учатся в России, но потенциал этого рынка ограничен. В случае возобновления рейсов в Шанхай выиграет «Аэрофлот», он единственный выполнял туда регулярные рейсы из Москвы до пандемии. Но на первом этапе ему будет разрешен только один рейс в неделю с постепенным увеличением частоты в зависимости от ситуации с коронавирусом, — считает он.

По словам гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, существенного роста пассажиропотока не стоит ожидать, пока не будет обоюдного с Евросоюзом разрешения на въезд туристов. Кипр, который входит в ЕС, но не является участником Шенгенского соглашения, может временно разрешить въезд россиянам, имеющим кипрскую визу, считает он.

Эксперт добавил, что сегодня сложно оценить потенциал направлений, которые обсуждались на заседании оперативного штаба, так как неясно, насколько снизился платежеспособный спрос населения в результате пандемии и вызванного ею спада экономики.

Герман Костринский

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