Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Как стало известно «Ъ», ФинЦЕРТ на прошлой неделе разослал в банки бюллетень с описанием новой схемы хищения. Как пояснил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, злоумышленник через уязвимость в одной из банковских систем получил данные счетов клиентов. Затем он запустил мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета отправителя средств указал номер счета другого клиента этого банка.
ДБО, не проверив, принадлежит ли указанный счет отправителю, направило в СБП команду на перевод средств, который она и осуществила. Так мошенники отправляли себе деньги с чужих счетов.
По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП.
В бюллетене отмечалось, что номера счетов жертв были получены перебором в ходе успешной атаки по использованию недокументированной возможности API (программного интерфейса приложения) дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
В ЦБ «Ъ» подтвердили факт инцидента: «Проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер. Она была оперативно устранена». Названия банка в ЦБ не раскрыли, но подчеркнули, что сама СБП надежно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения системы. В НСПК, которая выступает операционным платежным клиринговым центром СБП, также отметили, что в ПО системы уязвимостей не выявлено:
Была обнаружена локальная проблема в программном обеспечении, разработанном для одного конкретного банка.
По словам источника «Ъ» в крупном банке, сама уязвимость оказалась настолько специфической, что обнаружить ее случайно было практически невозможно: «О ней мог знать кто-то хорошо знакомый с архитектурой мобильного банка этой кредитной организации. То есть либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал».
Впрочем, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает случайное обнаружение даже такой уязвимости вполне вероятным: «Уязвимости могут встретиться в любом ПО, ведь программы, в том числе приложения для интернет-банкинга, пишут люди, которые могут ошибаться. Обычно подобные бреши обнаруживаются после обращений клиентов и расследования инцидентов». По его словам, в «Лаборатории Касперского» периодически отмечают случаи успешных атак на мобильные банки кредитных организаций.
Однако ни в одной из опрошенных «Ъ» крупных кредитных организаций не подтвердили случаев успешного взлома мобильного банка.
Мошеннические операции с участием людей, сотрудничавших с разработчиками или тестировщиками ПО, на рынке хорошо известны. По словам заместителя директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павла Меньшикова, у любого крупного банка есть внешняя разработка: «Для минимизации рисков проводится тестирование на всех этапах разработки, в том числе и регресс всего функционала независимой командой».
Директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский отмечает, что API по своей сути это только формат взаимодействия сторон (в описанном случае банков и СБП). «Риски в таком взаимодействии лежат на уровне надежности каждого элемента взаимодействия, — заявил он.— У нас в банке выстроена многоуровневая система тестирования, один из которых — тестирование со стороны внешнего бета-сообщества, в котором установлены крайне высокие выплаты для обнаружившего любой риск безопасности».
Максим Буйлов