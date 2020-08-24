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10:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП). При установке в мобильном банке одной из кредитных организаций возможности переводов по СБП была оставлена уязвимость, связанная с открытым API-интерфейсом. Через нее мошенники смогли подменять счета отправителя. Эксперты отмечают, что это первый случай использования СБП в схеме успешной хакерской атаки на банк.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», ФинЦЕРТ на прошлой неделе разослал в банки бюллетень с описанием новой схемы хищения. Как пояснил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, злоумышленник через уязвимость в одной из банковских систем получил данные счетов клиентов. Затем он запустил мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета отправителя средств указал номер счета другого клиента этого банка.

ДБО, не проверив, принадлежит ли указанный счет отправителю, направило в СБП команду на перевод средств, который она и осуществила. Так мошенники отправляли себе деньги с чужих счетов.

По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП.
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В бюллетене отмечалось, что номера счетов жертв были получены перебором в ходе успешной атаки по использованию недокументированной возможности API (программного интерфейса приложения) дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

В ЦБ «Ъ» подтвердили факт инцидента: «Проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер. Она была оперативно устранена». Названия банка в ЦБ не раскрыли, но подчеркнули, что сама СБП надежно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения системы. В НСПК, которая выступает операционным платежным клиринговым центром СБП, также отметили, что в ПО системы уязвимостей не выявлено:

Была обнаружена локальная проблема в программном обеспечении, разработанном для одного конкретного банка.

По словам источника «Ъ» в крупном банке, сама уязвимость оказалась настолько специфической, что обнаружить ее случайно было практически невозможно: «О ней мог знать кто-то хорошо знакомый с архитектурой мобильного банка этой кредитной организации. То есть либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал».

Впрочем, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает случайное обнаружение даже такой уязвимости вполне вероятным: «Уязвимости могут встретиться в любом ПО, ведь программы, в том числе приложения для интернет-банкинга, пишут люди, которые могут ошибаться. Обычно подобные бреши обнаруживаются после обращений клиентов и расследования инцидентов». По его словам, в «Лаборатории Касперского» периодически отмечают случаи успешных атак на мобильные банки кредитных организаций.

Однако ни в одной из опрошенных «Ъ» крупных кредитных организаций не подтвердили случаев успешного взлома мобильного банка.
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Мошеннические операции с участием людей, сотрудничавших с разработчиками или тестировщиками ПО, на рынке хорошо известны. По словам заместителя директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павла Меньшикова, у любого крупного банка есть внешняя разработка: «Для минимизации рисков проводится тестирование на всех этапах разработки, в том числе и регресс всего функционала независимой командой».

Директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский отмечает, что API по своей сути это только формат взаимодействия сторон (в описанном случае банков и СБП). «Риски в таком взаимодействии лежат на уровне надежности каждого элемента взаимодействия, — заявил он.— У нас в банке выстроена многоуровневая система тестирования, один из которых — тестирование со стороны внешнего бета-сообщества, в котором установлены крайне высокие выплаты для обнаружившего любой риск безопасности».

Максим Буйлов

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