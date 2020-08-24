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11:08 (мск), источник: ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в понедельник сообщил, что в партии предлагают возложить на «Газпром» подготовительные и монтажные работы по подключению домовладений к газу с последующей компенсацией затрат.

Источник: AP 2020

В ходе онлайн-совещания по теме газификации регионов Турчак сообщил, что «Единая Россия» предлагает разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года, «определить конкретные целевые показатели по регионам, сроки реализации этого проекта и объемы его финансового обеспечения.

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«Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого домовладения», — добавил Турчак.

«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию “Газпром”. При этом компенсировать ей затраты через предоставление мер государственной поддержки», — добавил он. Среди таких мер, по его словам, могут быть льготы по НДПИ, выпуск бессрочных облигаций. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети — это «сложившаяся мировая практика».

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