В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

В ходе онлайн-совещания по теме газификации регионов Турчак сообщил, что «Единая Россия» предлагает разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года, «определить конкретные целевые показатели по регионам, сроки реализации этого проекта и объемы его финансового обеспечения.
«Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого домовладения», — добавил Турчак.
«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию “Газпром”. При этом компенсировать ей затраты через предоставление мер государственной поддержки», — добавил он. Среди таких мер, по его словам, могут быть льготы по НДПИ, выпуск бессрочных облигаций. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети — это «сложившаяся мировая практика».