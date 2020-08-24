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13:22 (мск), источник: Ведомости

Правительство введет льготные условия по кредитам на образование

Правительство устанавливает процентную ставку на уровне 3% годовых по кредитам на среднее и высшее образование, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Срок погашения таких кредитов увеличивается до 15 лет. Видеотрансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать выгодными для тех, кто получает среднее и высшее профессиональное образование на платной основе устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — сказал Мишустин.

По его словам, с трех до девяти месяцев увеличивается льготный период кредитования после окончания учебы. Как пояснил Мишустин, это позволит выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и не испытывать при выплатах чрезмерной финансовой нагрузки.

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