Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»

15:04 (мск), источник: РБК
Единственный в мире плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, а для осуществления пусков с него будет создан специализированный оператор. Об этом в рамках форума «Армия-2020» заявил
Специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех «Морского старта». Кто будет учредителем этого оператора — вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и Роскосмосу, и Росатому, и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще
какие-либофонды или банки. Потому что нужны деньги.
РБК направил запрос в Росатом и S7.
Решение восстановить «Морской старт» было принято после разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Борисов. Предварительная сумма на восстановление «Морского старта» составляет около 35 млрд руб, рассказал Борисов. А его коммерческий успех будет при осуществлении не менее пяти пусков в год, подчеркнул он.
«Я считаю, что часть этих пусков должна быть — государственные программы, а часть коммерческие пуски — хотя бы fifty-fifty», — пояснил
Борисов отметил, что примерно неделю назад вернулся из Владивостока и лично прошелся по «Морскому старту». «Ходят различного рода слухи, что американцы сняли оборудование — да, они демонтировали оборудование, но это в основном оборудование, которое обеспечивает позиционирование, связанное технологиями JPS. Мы можем их заменить на технологии ГЛОНАСС. А вот сама пусковая система- то есть загрузка и выставление ракеты, заправка ракеты в автоматическом режиме — это все российские технологии», — рассказал он журналистам.
Сегодня есть еще технические вопросы, связанные с перспективным
Ранее РБК писал, что компания S7 начала переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» с дочерней структурой «Росатома». Решение S7 объяснялось крайне высокой стоимостью реализации проекта, финансовыми потерями, связанными с пандемией коронавируса, а также необходимостью с нуля создавать береговую инфраструктуру.
Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих
В эксплуатации
За время существования «Морского старта» у проекта несколько раз сменялись владельцы. Текущий владелец — S7 Владислава Филева.