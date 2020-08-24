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15:04 (мск), источник: РБК

Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»

Вице-премьер Юрий Борисов объявил о создании специализированного оператора, который займется пусковыми услугами с «Морского старта». Предполагается, что у компании будет несколько учредителей. Среди них — Роскосмос, Росатом и S7.

Источник: РИА "Новости"

Единственный в мире плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, а для осуществления пусков с него будет создан специализированный оператор. Об этом в рамках форума «Армия-2020» заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

Специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех «Морского старта». Кто будет учредителем этого оператора — вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и Роскосмосу, и Росатому, и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки. Потому что нужны деньги.
Юрий Борисов
вице-премьер

РБК направил запрос в Росатом и S7.

Решение восстановить «Морской старт» было принято после разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Борисов. Предварительная сумма на восстановление «Морского старта» составляет около 35 млрд руб, рассказал Борисов. А его коммерческий успех будет при осуществлении не менее пяти пусков в год, подчеркнул он.

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«Я считаю, что часть этих пусков должна быть — государственные программы, а часть коммерческие пуски — хотя бы fifty-fifty», — пояснил вице-премьер.

Борисов отметил, что примерно неделю назад вернулся из Владивостока и лично прошелся по «Морскому старту». «Ходят различного рода слухи, что американцы сняли оборудование — да, они демонтировали оборудование, но это в основном оборудование, которое обеспечивает позиционирование, связанное технологиями JPS. Мы можем их заменить на технологии ГЛОНАСС. А вот сама пусковая система- то есть загрузка и выставление ракеты, заправка ракеты в автоматическом режиме — это все российские технологии», — рассказал он журналистам.

Сегодня есть еще технические вопросы, связанные с перспективным ракета-носителем «Союз-5», добавил вице-премьер. «Но без доработки или с доработками — он встанет на этот стартовый стол», — заключил Борисов.

Ранее РБК писал, что компания S7 начала переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» с дочерней структурой «Росатома». Решение S7 объяснялось крайне высокой стоимостью реализации проекта, финансовыми потерями, связанными с пандемией коронавируса, а также необходимостью с нуля создавать береговую инфраструктуру.

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Что такое «Морской старт»

Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» — «Морской старт» — создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового Острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).

В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных.

В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены.

За время существования «Морского старта» у проекта несколько раз сменялись владельцы. Текущий владелец — S7 Владислава Филева.

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