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15:42 (мск), источник: RNS

Путин назвал одну из главных проблем в России

Одной из главных проблем в России сегодня является безработица, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

В ходе встречи глава государства обратил внимание, что количество врачей в Ростовской области на 10 тыс. человек меньше, чем в среднем по стране. Кроме того, в этом регионе число мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу меньше, чем по стране.

Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно. Это первое. И второе — это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно.
Владимир Путин

При этом он отметил, что Ростов является развитым промышленным регионом, у которого также много возможностей в области сельского хозяйства. Глава государства попросил губернатора обратить внимание на рынок труда.

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Голубев заявил, что власти региона сейчас предпринимают меры для того, чтобы «максимально запустить те механизмы, которые позволяют людям работать».

«У нас примерно 46 тысяч вакантных рабочих мест, но коэффициент напряженности на рынке труда — практически два, это высокий для нас коэффициент, нетрадиционный, конечно. Поэтому мы будем искать новые решения», — добавил он.

По данным Росстата, уровень безработицы в июле 2020 года составил 6,3% рабочей силы, или 4,7 млн человек. 12 августа Минтруд России сообщил, что число принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии коронавируса превысило число уволенных, а численность безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости, по состоянию на 12 августа составляет 3,39 млн человек.

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