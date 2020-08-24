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18:49 (мск), источник: Forbes

Аналитики предсказали поражение Трампа и падение S&P 500 после выборов президента

Большинство аналитиков ожидают, что Трамп проиграет президентские выборы, сообщил телеканал CNBC. Половина опрошенных стратегов прогнозируют падение индекса S&P 500 после голосования.

Источник: Reuters

Большинство аналитиков, опрошенных CNBC, ожидают победы кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на президентских выборах. Такой прогноз дали 14 из 20 опрошенных экспертов, отмечает телеканал.

При этом оценки аналитиков относительно того, что будет происходить на фондовом рынке после выборов, разошлись.

Половина участников опроса полагают, что в первый месяц после дня голосования упадет индекс S&P 500, который объединяет акции крупнейших компаний на рынках США из различных секторов. Этой точки зрения придерживаются не только те, кто ожидают победы Байдена, указывает CNBC. Пятеро из 20 аналитиков считают, что индекс наоборот вырастет, еще четверо считают, что на рынке не будет определенных трендов. Один из экспертов отказался отвечать на этот вопрос, уточняет телеканал.

«Трамп возьмет на себя большую часть красных штатов (тех, которые традиционно поддерживают республиканцев. — Forbes), однако я считаю, что он потеряет Флориду и приведет Байдена к победе», — сказал один из рыночных стратегов.

По мнению восьми аналитиков, в первый месяц после выборов индекс S&P 500 снизится на 5%. Трое экспертов из этой группы ставят на победу Байдена, трое считают, что выиграет Трамп, и двое прогнозируют спорные результаты выборов, пишет CNBC. Еще двое опрошенных специалистов полагают, что падение индекса достигнет 10%. Один из них прогнозирует победу Трампа, а другой — Байдена.

Некоторые аналитики объяснили возможную негативную реакцию рынка налоговой политикой, которую предлагает Байден.

Один из опрошенных экспертов также считает, что все будет зависеть от итогового состава Сената. «Если демократы получат Сенат, а Байден победит, то рыночному ралли, вероятно, будет сложнее начаться, чем если победит Байден, но Сенат останется республиканским, так как тогда он вряд ли сможет бесконтрольно выполнять свою налоговую программу в рамках этого сценария», — отметил участник опроса.

Лишь трое из 20 респондентов ожидают безальтернативной победы Трампа.
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CNBC также спросил у 20 аналитиков, чем, по их мнению, этот год завершится для S&P 500. В минувшую пятницу индекс закрылся на рекордной отметке в 3397,16 пункта. Восемь специалистов ожидают, что в декабре индекс будет на уровне 3400−3600 пунктов. Пятеро предсказали диапазон в 3000—3200 пунктов, что примерно на 6−12% ниже нынешних уровней.

Причиной столь негативного прогноза телеканал назвал неопределенность в отношении пандемии коронавируса. Еще три аналитика ожидают, что индекс превысит 3600 пунктов, а двое не исключают падения ниже 3000 пунктов.

По данным телеканала, 19 из 20 отвечавших анонимно аналитиков живут в США, и еще один — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. CNBC указывает, что Белый дом не ответил на запрос журналистов.

Клара Минак

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