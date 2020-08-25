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04:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Китаю нашли замену у границ США

Высокотехнологичные компании задумались о переносе производственных мощностей из Китая, пишет Reuters. В качестве одного из приоритетных вариантов они рассматривают страну у границ США — Мексику.

Источник: AFP 2020

Среди тех, кто готов перенести заводы в североамериканскую страну, — производители электроники Foxconn и Pegatron, базирующиеся на Тайване — непризнанной территории, которую Китай считает своим регионом. Поводом для пересмотра глобальных цепочек поставок стали пандемия коронавируса и напряженные взаимоотношения США и Китая: к длящейся последние три года торговой войне добавилась технологическая, в рамках которой Вашингтон вводит ограничения против некоторых китайских компаний.

Решение может стать выгодным не только для тайваньских производителей, но и для Мексики, нуждающейся в инвестициях и новых рабочих местах на фоне сильнейшего кризиса с 1930-х годов. Планируется, что на новых заводах будут производиться в том числе комплектующие для iPhone: Foxconn является одним из основных подрядчиков Apple. Решение о строительстве предприятия должно быть принято до конца нынешнего года.

Новая политика Foxconn и Pegatron (если она будет реализована) подпадает под концепцию президента США Дональда Трампа, агитирующего за перенос производственных мощностей в свою страну, а также в Латинскую Америку и государства Карибского бассейна. Преимущества Мексики заключаются в географическом расположении и наличии соглашения о свободной торговле с США, что особенно актуально в условиях противостояния Вашингтона и Пекина.

Глава Foxconn Лю Янгвэй, комментируя планы компании, заявил, что «мировой фабрики [в лице Китая] больше не существует». На данный момент около 30 процентов продукции корпорации производится за пределами Китая, и этот показатель в дальнейшем будет расти.

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