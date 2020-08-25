08:50 (мск), источник: Forbes
Кипр откроет границы для некоторых россиян
Минздрав Кипра пересмотрел оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включил Россию в категорию C.
В эту категорию входят страны, из которых въехать на Кипр могут граждане, постоянно проживающие на острове, члены их семей, обладатели вида на жительство или специального разрешения на въезд от властей и дипломаты. В категорию C также входят Болгария, Франция, Хорватия, Люксембург, Румыния, Испания и еще 18 стран.
Россияне из перечисленных категорий смогут попасть на Кипр с 28 августа. Сразу после прибытия им предстоит сдать тест на коронавирус или показать справку об отрицательном результате аналогичного теста, полученную не позже чем за 72 часа до вылета. Кроме того, приезжающих обяжут соблюдать 14-дневный карантин, перед окончанием которого нужно будет снова провериться на коронавирус за свой счет.
Для сравнения, жителям стран, которых кипрский Минздрав включил в категорию В, не нужно соблюдать карантин в течение двух недель, но справку об отсутствии вируса с них все равно требуют. Такие условия действуют для приезжающих из Австрии, Бельгии, Дании, Греции, Ирландии и еще 15 стран. В то же время иностранцам из категории A не нужны ни справка, ни карантин. В эту категорию попали такие страны, как Германия, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Словакия, Словения и Финляндия.
Официально Россия приостановила полеты на Кипр в конце марта, когда на фоне пандемии были закрыты границы со всеми странами. В авиасообщении исключение сделали только для вывозных рейсов. С 1 августа Россия начала постепенно открывать границы с другими странами и восстанавливать авиасообщение. Первыми были открыты такие страны, как Турция, Великобритания, Танзания и Абхазия. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.
Накануне источники в авиакомпаниях и аэропортах рассказали «Известиям», что уже 25 августа может быть принято решение о возобновлении полетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Китай. При этом Евросоюз пока не снимал ограничений на въезд для россиян.