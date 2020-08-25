Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

«По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», — сказал господин Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020». По его словам, переговоры с Минфином необходимо завершить осенью. Глава «Роскосмоса» призвал вернуть космической отрасли «что было обещано».
«Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование», — сказал господин Рогозин.
Ранее господин Рогозин сообщал, что единая государственная программа космической деятельности России на 2021−2030 годы будет внесена на рассмотрение правительства до конца года. По его словам, госкорпорация и Минфин спорят о необходимости включения в нее и выделения финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну.
Вчера, 24 августа, вице-премьер Юрий Борисов сообщил о планах по восстановлению единственного в мире плавучего космодрома «Морской старт». По его словам, на это потребуется 35 млрд руб., хотя еще в июле «Росатом» приводил оценку 83,8 млрд руб.