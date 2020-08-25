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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) России до 2025 года урезали на 150 млрд руб., сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его мнению, финансирование ниже 1,4 трлн руб. может привести к деградации отрасли.

Источник: РИА "Новости"

«По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», — сказал господин Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020». По его словам, переговоры с Минфином необходимо завершить осенью. Глава «Роскосмоса» призвал вернуть космической отрасли «что было обещано».

Из-за сокращения финансирования «Роскосмос» не может подписать контракт на разработку тяжелой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях.
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«Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование», — сказал господин Рогозин.

Ранее господин Рогозин сообщал, что единая государственная программа космической деятельности России на 2021−2030 годы будет внесена на рассмотрение правительства до конца года. По его словам, госкорпорация и Минфин спорят о необходимости включения в нее и выделения финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну.

Вчера, 24 августа, вице-премьер Юрий Борисов сообщил о планах по восстановлению единственного в мире плавучего космодрома «Морской старт». По его словам, на это потребуется 35 млрд руб., хотя еще в июле «Росатом» приводил оценку 83,8 млрд руб.

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