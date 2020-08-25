10:00 (мск), источник: Ведомости
Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В нем впервые за шесть лет в нем сменился лидер.
Первое место в списке заняла семья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Их состояние, по оценке издания, за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд. До этого семья Ротенбергов возглавляла рейтинг самых богатых российских семей только один раз — в 2014 г.
На втором месте в списке впервые дебютировала семья Гурьевых, которым принадлежит
Их состояние сократилось на $2,45 млрд — до $3,2 млрд.
В пятерку рейтинга вошли семья Шаймиевых («Татавтодор») с состоянием $2,85 млрд, Владимира и Феликса Евтушенковых (АФК «Система», $2,3 млрд). В десятке оказались семьи Бажаевых («Группа Альянс», $1,9 млрд) Рахимкуловых (Kafijat, $1,8 млрд), Саркисовых (группа РЕСО, $1,7 млрд), Линников («Мираторг», $1,35 млрд) и Михайловых («Черкизово», $1,1 млрд).