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15:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил разобраться с «переходящими всякие границы» коллекторами

Президент России Владимир Путин считает, что деятельность коллекторов «переходит иногда всякие границы». Он попросил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова предоставить предложения, чтобы взять их деятельность под контроль.

Источник: Пресс-служба Президента России
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«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что-то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал Путин на встрече с директором ФССП.

Аристов рассказал президенту, что ФССП не контролирует микрофинансовые организации, потому что у них взыскание задолженности — это дополнительный, а не основной вид деятельности. Однако 50% жалоб на все нарушения со стороны коллекторов за три года приходится на них (80 тыс.).

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Минюст сейчас разрабатывает законопроект, чтобы включить микрофинансовые организации под надзор по возврату задолженности. По мнению главы ФССП, все решения будут приняты до конца 2021 года, но для этого требуется «значительное число дополнительных единиц, к сожалению, финансирование»: 400 сотрудников и 270 млн руб. в год.

«Владимир Владимирович, я доложу ваше поручение министру, и мы в ближайшие сроки эту работу постараемся завершить. Предложения по дополнительной численности и дополнительному финансированию тоже будут представлены в кратчайшие сроки», — сказал Аристов на предложение Владимира Путина.

В правительстве ранее предложили резко увеличить сумму штрафов для недобросовестных коллекторских компаний. В законопроекте предлагается увеличить санкции для должностных лиц до 200 тыс. руб., а для юридических лиц — до 500 тыс. руб. с приостановкой деятельности на три месяца.

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