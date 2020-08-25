Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей за первые дни продаж

Большинство туроператоров заявили, что рост бронирований по внутренним направлениям до конца года вырос втрое. Напомним, программу кешбэка разработали для развития внутреннего туризма, за отдых в российских регионах можно вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от тура. Продажи таких туров стартовали в ночь на 21 августа, акция продлится до полуночи 28 августа.
«Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей», — рассказала журналистам глава Ростуризма (цитата по «РИА Новости»). По словам Догузовой, повышенным спросом пользуются Крым, Краснодарский край, а также Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Помимо этого среди туристов популярны Приморье, Башкирия, Нижегородская область, Татарстан, Ярославская и Тверская области.
Ранее Ростуризм сообщил, что возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка возможен только при покупке путевки в интернете и оплате картой «Мир». Предполагается, что кешбэк поступит на карту в течение пяти дней. Поездки в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом, будут доступны со скидкой с 1 октября.