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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей за первые дни продаж

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне потратили уже более 500 млн руб. на путевки на отдых в России, за которые можно получить частичную компенсацию.

Источник: РИА "Новости"

Большинство туроператоров заявили, что рост бронирований по внутренним направлениям до конца года вырос втрое. Напомним, программу кешбэка разработали для развития внутреннего туризма, за отдых в российских регионах можно вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от тура. Продажи таких туров стартовали в ночь на 21 августа, акция продлится до полуночи 28 августа.

«Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей», — рассказала журналистам глава Ростуризма (цитата по «РИА Новости»). По словам Догузовой, повышенным спросом пользуются Крым, Краснодарский край, а также Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Помимо этого среди туристов популярны Приморье, Башкирия, Нижегородская область, Татарстан, Ярославская и Тверская области.

Ранее Ростуризм сообщил, что возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка возможен только при покупке путевки в интернете и оплате картой «Мир». Предполагается, что кешбэк поступит на карту в течение пяти дней. Поездки в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом, будут доступны со скидкой с 1 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.
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