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18:47 (мск), источник: Известия

Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже 25 августа вырос на 1,26% по отношению к рублю и достиг отметки в 89,07 рубля.

ЦБ: $ 74.5126   +0.09 € 88.0590   +0.16 ММВБ: $ 75.6900   +1.02 € 89.3900   +1.43
Источник: Reuters

Таких значений европейская валюта достигла в 18:19 мск. Спустя короткое время рубль отыграл потери, торги шли в районе 88,8−88,9 рубля, но после евро вновь превысил 89 рублей.

На текущий момент закрыто уже более 5 тыс. сделок.

В последний раз курс евро находился выше 89 рублей 30 марта 2020 года.

Кроме того, на прошлой неделе доллар превысил отметку в 75 рублей впервые с 6 мая.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев 20 августа заявил, что в ближайшее время самыми стабильными валютами останутся доллар, евро, швейцарский франк и японская иена.

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