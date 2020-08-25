18:47 (мск), источник: Известия
Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже 25 августа вырос на 1,26% по отношению к рублю и достиг отметки в 89,07 рубля.
Таких значений европейская валюта достигла в 18:19 мск. Спустя короткое время рубль отыграл потери, торги шли в районе 88,8−88,9 рубля, но после евро вновь превысил 89 рублей.
На текущий момент закрыто уже более 5 тыс. сделок.
Кроме того, на прошлой неделе доллар превысил отметку в 75 рублей впервые с 6 мая.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев 20 августа заявил, что в ближайшее время самыми стабильными валютами останутся доллар, евро, швейцарский франк и японская иена.