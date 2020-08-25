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25 августа, источник: Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%, следует из данных Росстата.

Источник: Reuters

Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%. В мае-июне в России цены выросли на 0,1%, в июле снизились на 0,1%. В ЕС в мае цены выросли на 0,3%, в июне снизились на 0,4%, в июле — упали на 1,3%.

Колебания цен на отдельные продукты питания за январь-июль:

  • фрукты — подорожали в России на 25,5%, в ЕС — на 9,6%;
  • овощи — подорожали в России на 10,4%, в ЕС подешевели на 1,7%;
  • хлебобулочные изделия и крупы — подорожали в России на 5,6%, в ЕС — на 1,1%;
  • сахар, джем, мед, конфеты и шоколад — подорожали в России на 5,4%, в ЕС — на 0,9%;
  • масла и жиры — подорожали в России на 2,8%, в ЕС — на 0,1%;
  • рыба и морепродукты — подорожали в России на 2,3%, в ЕС — на 1,1%;
  • мясо и мясопродукты — подорожали в России на 1,4%, в ЕС — на 1,9%;
  • молочные изделия, сыры и яйца — подорожали в России и в ЕС на 0,9%.

Напомним, реальная инфляция в России этим летом превысила официальную в пять раз. По данным холдинга «Ромир», в июле было зафиксировано рекордное расхождение между двумя показателями. В августе Росстат зафиксировал дефляцию, затем официальный рост цен вернулся к нулевому уровню.

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