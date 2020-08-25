Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%. В мае-июне в России цены выросли на 0,1%, в июле снизились на 0,1%. В ЕС в мае цены выросли на 0,3%, в июне снизились на 0,4%, в июле — упали на 1,3%.
Колебания цен на отдельные продукты питания за январь-июль:
Напомним, реальная инфляция в России этим летом превысила официальную в пять раз. По данным холдинга «Ромир», в июле было зафиксировано рекордное расхождение между двумя показателями. В августе Росстат зафиксировал дефляцию, затем официальный рост цен вернулся к нулевому уровню.