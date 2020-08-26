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04:22 (мск), источник: Известия

Visa намерена поменять правила конвертации валют в апреле 2021-го

Visa с апреля 2021 года намерена поменять правила конвертации валюты по рублевым картам. Письмо с уведомлением об этом платежная система направила в кредитные организации в августе, рассказали «Известиям» в четырех банках из топ-30.

Источник: Известия

В компании Visa данную информацию подтвердили, а также сообщили, что курс будет фиксироваться на дату покупки, а не на день расчетов платежной системы и банка, как было ранее. Это позволит защитить клиентов от резкого скачка доллара или евро.

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Согласно сообщению компании, это нововведение не повлечет за собой взимания каких-либо сборов или комиссий. Новые правила будут удобнее для граждан, полагает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Впрочем, поскольку турпоток сейчас ограничен из-за коронавируса, оценить эффективность изменений потребители и финансовые организации смогут не очень скоро, добавил он.

С 11 августа правила конвертации изменила платежная система MasterCard. Теперь при совершении россиянином операции в любой валюте, кроме рублей, деньги пересчитываются по курсу на ту же дату, а не на день проведения расчетов с банком.

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