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04:42 (мск), источник: Известия

Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом «Известиям» сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов.

Источник: Известия

По предварительным данным, ее протяженность составит около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей. Эту инициативу политики обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития и предложат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сентябре.

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В данный момент доехать из Магадана до Хабаровска или Благовещенска можно через Якутию. Из-за объезда на дорогу уходит много времени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП. При этом качество полотна оставляет желать лучшего.

По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Таким образом удастся снизить стоимость доставки товаров и сделать жизнь в Магадане дешевле.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку по Дальнему Востоку, посетив четыре региона — Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Помимо проблем с дорогами представители субъектов рассказали председателю правительства и о других нерешенных вопросах, в частности о нехватке современных медицинских центров и высоких тарифах на электроэнергию.

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