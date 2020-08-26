Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

По предварительным данным, ее протяженность составит около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей. Эту инициативу политики обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития и предложат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сентябре.
В данный момент доехать из Магадана до Хабаровска или Благовещенска можно через Якутию. Из-за объезда на дорогу уходит много времени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП. При этом качество полотна оставляет желать лучшего.
По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Таким образом удастся снизить стоимость доставки товаров и сделать жизнь в Магадане дешевле.
В августе премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку по Дальнему Востоку, посетив четыре региона — Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Помимо проблем с дорогами представители субъектов рассказали председателю правительства и о других нерешенных вопросах, в частности о нехватке современных медицинских центров и высоких тарифах на электроэнергию.