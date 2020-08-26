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16:31 (мск), источник: РБК

Доля заводов в Белоруссии с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП

В Белоруссии акции протеста затронули не менее 30 предприятий с общей выручкой 27% ВВП, подсчитал РБК. Но стачки не привели к их полной остановке. Заставить власти пойти на уступки могли бы полноценные забастовки, считает эксперт.

Источник: AP 2020

11 августа в Белоруссии начались забастовки на предприятиях в ответ на официальные результаты президентских выборов и жесткое подавление акций протеста властями. Белорусская оппозиция попыталась сделать ставку на стачечное движение. «Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима», — заявила один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская.

Массовый отказ от выхода на работу «использовался и в других странах, чтобы добиться перемен, например в соседней Польше в 1980-х годах», напомнил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), бывший британский посол в Минске Найджел Гулд-Дэвис.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. «У нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — заявил он 15 августа.

После этого Лукашенко пообещал закрыть все предприятия, на которых начались забастовки. Однако пока ни одно из них не закрыто.

РБК собрал в соцсетях и на YouTube фото-, видео- и документальные свидетельства акций протеста и/или забастовок на белорусских предприятиях, часть из которых оказались кратковременными. По тем предприятиям, которые публикуют отчетность, мы собрали информацию о выручке, чистой прибыли и численности работников в 2019 году.

Эти данные сравнили с официальным ВВП республики за тот же год по данным Белстата, чтобы оценить потенциал протестного движения рабочих в стране.

По подсчетам РБК, протестные акции отмечены как минимум на 30 крупных предприятиях. Их суммарная выручка составляет 27% ВВП Белоруссии. Из них каждое пятое занимается машиностроением, а каждое шестое — пищевым производством. Остальные задействованы в переработке нефти, перевозках, производстве удобрений, строительстве и выпуске электротехники. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», принадлежащий государству, а также государственные БелАЗ и Минский тракторный завод.

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«Мне нравится мысль, что рабочий класс может стать основой нынешнего революционного движения в Белоруссии», — написал главный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон 14 августа, когда забастовки набирали обороты. «Остановка предприятий — это не только снижение зарплат, потеря рынков и закрытие производств, безработица, падение рубля и рост цен. Кто и что будет говорить потерявшим работу, когда у них около дома закроется бюджетная поликлиника или школа. В какой-то день вдвое вырастет коммуналка, и никто неделями не будет вывозить мусор со двора», — предупредил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

Давление властей на бастующих возымело действие: в общенациональное движение отдельные забастовки и акции протеста рабочих пока не переросли.
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Протестная активность на предприятиях стала ослабевать. Белорусские силовики начали задерживать лидеров стачечных комитетов. На некоторых крупных предприятиях бастуют отдельные группы работников, но сами такие структуры официально сообщают, что работают в штатном режиме.

Большинство крупных производств в Белоруссии принадлежит государству. По оценкам МВФ, госпредприятия создают более 30% добавленной стоимости в экономике страны, что существенно выше, чем в других восточноевропейских государствах (для сравнения: на Украине — около 10%, в России — 15%). По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), на конец марта 2020 года здесь насчитывалось 3220 юридических лиц с государственной долей собственности. На них были заняты 1,25 млн человек, или 42,8% от общей численности белорусских работников.

Сейчас забастовки в Белоруссии не приобрели такой массовости, чтобы причинить заметный ущерб экономике и заставить власти идти на уступки.

Хотя на оппозиционном ресурсе Belzabastovka.org приводятся данные о 150 забастовках, многие из них были скорее акциями протеста, которые в итоге не привели к остановке работы. Крупнейшие из этих предприятий по выручке, Мозырский НПЗ и «Нафтан», опровергли сообщения о забастовках.

Забастовки и акции протеста на крупнейших белорусских госпредприятиях «значимы как с материальной, так и с символической точки зрения», считает Гулд-Дэвис. «Если работники будут готовы потерпеть тяготы и лишения от участия в забастовках, эти акции способны заставить белорусскую власть, с Лукашенко во главе или без, начать переговоры с целью разрешения кризиса», — заявил РБК эксперт.

Реальный ВВП Белоруссии в январе—июле 2020 года, еще до протестов и забастовок, сократился на 1,6% к прошлому году. За весь год белорусская экономика упадет по меньшей мере на 4%, прогнозирует агентство S&P.

Дада Линделл, Иван Ткачёв

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