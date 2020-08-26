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17:09 (мск), источник: Ведомости

Белорусский рубль за время протестов подешевел на 8%

Курс белорусского рубля по отношению к доллару с начала протестов в Белоруссии (9 августа) снизился на 8%, следует из официальных данных Национального банка страны.

ЦБ: $ 75.5379   +1.03 € 89.2254   +1.17 ММВБ: $ 75.6600   +0.33 € 89.3925   +0.21
Источник: Reuters

По состоянию на 27 августа официальный курс доллара достиг 2,6486 руб., в то время как в день президентских выборов 9 августа он стоил 2,4482 руб. Таким образом, за две недели, прошедших после выборов президента страны, белорусская валюта обесценилась на 8,09% по отношению к доллару. Также упал курс белорусского рубля и по отношению к евро: с 2,8971 до 3,1286 руб. (на 7,98%).

В то же время белорусский портал Tut.by сообщает, что в некоторых банках курс доллара уже превысил отметку в 3,4 руб., а в среднем продается не ниже чем по 2,95 руб.

Днем ранее Нацбанк Белоруссии направил письмо в коммерческие банки с просьбой обеспечить обменники и отделения банков наличной валютой в соответствии со спросом на нее. В то же время глава регулятора Дмитрий Мурин в интервью Reuters заявил, что власти не собираются вводить валютные ограничения. Об ажиотажном спросе на валюту в обменниках Минска еще неделю назад сообщали ТАСС и белорусские Telegram-каналы.

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