17:58 (мск), источник: РИА Новости
Путин прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин назвал «печальной историей» ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау.
«В Башкирской содовой компании контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно, где — в офшорах», — сказал президент на совещании с членами правительства.
Также глава государства поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Он отметил, что в начале 2013 года «абсолютно чудесным образом», через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной.
У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение.
По словам президента, люди, которые обратили внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, «в значительной мере правы».
На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экоактивистов
Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года
В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.