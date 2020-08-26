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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин назвал «печальной историей» ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау.

Источник: Depositphotos

«В Башкирской содовой компании контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно, где — в офшорах», — сказал президент на совещании с членами правительства.

Также глава государства поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Он отметил, что в начале 2013 года «абсолютно чудесным образом», через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной.

У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение.
Владимир Путин
президент России

По словам президента, люди, которые обратили внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, «в значительной мере правы».

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Прокуратура Башкирии начала проверку из-за конфликта на горе Куштау

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. После того как на место приехал глава региона Радий Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, протестующие разошлись.

Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.

В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.

«Разработка ее невозможна» — Глава Башкирии заявил о возможном присвоении горе Куштау статуса особо охраняемой территории
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24 августа© Ньюстюб
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