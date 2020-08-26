Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», — сообщили в Генпрокуратуре. Ход проверки на личный контроль взял глава ведомства Игорь Краснов.
Ранее 26 августа поручение Генпрокуратуре проверить сокращение доли государства в БСК дал президент Владимир Путин. Он заявил, что политика компании изменилась из-за утраты государством контроля над предприятием. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились», — сказал президент.
По его словам, в БСК идет «бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств».
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» является лидером по выпуску кальцинированной и пищевой соды в России, а также входит в число лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида. Основным акционером БСК выступает «Башхим» (57,18%) бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова. Башкирия владеет 38,28% БСК через «Региональный фонд».
БСК оказалась в центре общественного внимания в связи с протестами активистов, которые выступали против разработки компанией горы Куштау.
Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что гора получит статус особо охраняемой территории, если до 4 сентября БСК, правительство региона и активисты не смогут найти «компромиссное решение». 19 августа Хабиров заявил, что республика должна вернуть контрольный пакет в БСК. «А уже в ходе управления предприятием мы как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать его судьбу», — сказал он.