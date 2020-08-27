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02:12 (мск), источник: Известия

Онлайн-розница просит создать для нее список невозвратных товаров

Бизнес хочет запретить россиянам возвращать в течение семи дней качественные товары. Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сложной бытовой технике без брака и изъянов. Онлайн-розница просит Минпромторг уравнять правила продажи товаров в интернете с нормами, актуальными для стационарной торговли.

Источник: Известия

Об этом «Известиям» рассказали в комитете ТПП по электронной коммерции. В ближайшие дни организация направит свои предложения в Минпромторг в официальном порядке, уточнил его представитель.

Сейчас покупатель имеет право вернуть продавцу бракованный товар в течение семи дней, сказано в законе о защите прав потребителей. Продукцию также можно обменять на аналогичную, если она не подошла по фасону, размерам, габаритам, на что отводится 14 дней. Хотя эта норма касается не всех товаров, есть исключения. Например, качественные мобильные телефоны, нижнее белье, парфюмерно-косметические товары, предметы личной гигиены, бытовую химию можно купить раз и навсегда.

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Но такие условия актуальны лишь для стационарной розницы, а «Правила продажи товаров дистанционным способом» не предусматривают никаких исключений для возврата качественной продукции. Юридически покупатели могут сдавать онлайн-продавцу все (если это не лекарственные препараты, которые допустили к реализации в 2020 году) в течение семи дней, главное, чтобы товарный вид был сохранен.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов сказал, что поддерживает инициативу коллег: отсутствие перечня невозвратных товаров надлежащего качества в онлайн-торговле — актуальная проблема. В целом, у компаний небольшая доля возврата, в зависимости от категорий она колеблется от 3% до 15%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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