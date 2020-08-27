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04:28 (мск), источник: Известия

Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро

Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро. Среди них — Газпромбанк, «Альфа» и банк «Санкт-Петербург», выяснили «Известия». При этом комиссия за открытие и ведение валютных счетов не взимается в Сбербанке, ВТБ, МКБ, «ЮниКредите», «Райффайзене», Совкомбанке, «Зените», УБРиРе, Абсолют Банке, Совкомбанке, «Хоум Кредите», крымском РНКБ, банке «Дом. РФ» и Ситибанке.

Источник: Известия

Однако аналитики ожидают, что количество кредитных организаций, которые в ближайшие три года введут аналог отрицательной ставки, будет расти.

Ранее комиссии за обслуживание в евро вводили небольшие банки, позднее подключились гранды финансовой индустрии, напомнил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его прогнозам, ставка в еврозоне продержится на минимальном уровне еще три года, и за это время большинство российских банков введет те или иные ограничения для держателей счетов в евро.

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С начала 2020 года европейская валюта поднялась к доллару на 5%, к российскому рублю на 30%, оценил Салыч. Он отметил, что это в разы больше, чем приносит за год классический рублевый депозит.

«Клиенты готовы доплатить, чтобы держать сбережения в евро. Аренда ячейки для хранения наличной валюты — дорогостоящая вещь, а держать ее дома небезопасно», — пояснил специалист.

По мнению экспертов, несмотря на комиссии и околонулевую доходность по сберегательным счетам и вкладам в валюте, евро и доллары для россиян — это возможность сохранить деньги в условиях ослабления рубля.

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