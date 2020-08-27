04:28 (мск), источник: Известия
Российские банки начали вводить комиссии за ведение счетов в евро
Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро. Среди них — Газпромбанк, «Альфа» и банк «Санкт-Петербург», выяснили «Известия». При этом комиссия за открытие и ведение валютных счетов не взимается в Сбербанке, ВТБ, МКБ, «ЮниКредите», «Райффайзене», Совкомбанке, «Зените», УБРиРе, Абсолют Банке, Совкомбанке, «Хоум Кредите», крымском РНКБ, банке «Дом. РФ» и Ситибанке.