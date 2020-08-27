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08:22 (мск), источник: РИА Новости

РЖД изучают возможность строительства железной дороги до Магадана

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. РЖД рассматривают возможность строительства до 2035 года железной дороги до Магадана, это поспособствует освоению территории с огромными залежами полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

Источник: РИА Новости

Железная дорога в настоящее время доходит до станции Нижний Бестях в Якутии.

«Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте — мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан. Рассмотреть этот вопрос. Это же не железная дорога из точки “А” в точку “Б”. Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых», — сказал глава РЖД.

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Возможную стоимость железнодорожной ветки до Магадана Белозеров не назвал, отметив, что это требует подсчетов.

«Как раз сейчас, работая над ДПР до 2030 года, все эти цифры для себя выверяем. Хотим, чтобы документ был серьезный, и планируем дополнительно провести исследования по общим техническим решениям. И это не просто “мы хотим что-то построить”, мы идем от потребностей грузоотправителей и планов развития территорий с месторождениями. Грузоотправители анонсируют: здесь у нас кластер, который мы готовы были бы развить. Государство говорит: здесь готовы к лицензионным торгам, там большой объем разведывательных месторождений, сюда можно было бы войти. Только в таком случае мы будем реализовывать проект», — пояснил глава РЖД.

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