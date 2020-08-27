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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Дочь совладельца «Лукойла» миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун дебютировала в рейтинге 25 богатейших женщин России по версии Forbes сразу на третьем месте — с состоянием в 700 миллионов долларов.

Источник: РИА "Новости"

Лидеры остались неизменными — на первой строчке вновь президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов, на второй — основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,1 миллиарда долларов).

В рейтинге второй год подряд оказались сразу две обладательницы миллиардного состояния, отмечает издание.
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Четвертое место занимает частный инвестор Татьяна Ковальчук, супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, с состоянием в 600 миллионов долларов. Елена Рыболовлева, впервые вошедшая в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, в новом рейтинге оказалась на пятом месте, журнал оценил ее состояние в 600 миллионов долларов. За ней следует акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева (500 миллионов долларов).

На седьмую строчку Forbes поместил дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилию Ротенберг с капиталом в 500 миллионов долларов. За ней следует зампред правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова (450 миллионов долларов).

Девятое место в рейтинге заняла Евгения Гурьева (400 миллионов долларов), которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций «Фосагро». Замыкает топ-10 совладелица группы компаний «Содружество» Наталья Луценко (400 миллионов долларов).

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Второй новичок в рейтинге — Людмила Коган, вдова умершего в прошлом году основного акционера «Ураслиба» Владимира Когана. Она унаследовала долю мужа (81,8%) в банке, входящем в топ-30 крупнейших банков России. Журнал оценил ее состояние в 350 миллионов долларов и отдал тринадцатую строчку рейтинга.

Притом что рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц установило новый рекорд в 10,7 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что приводимая оценка — стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.

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