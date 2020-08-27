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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские банки подтвердили утечку данных банковских карт по вине интернет-магазина, и хотя это технические данные, по которым нельзя совершать платежные операции без согласия владельца, ряд банков уже проинформировали своих клиентов о блокировке и необходимости перевыпуска карт, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.

Источник: РИА Новости

Газета РБК ранее в четверг со ссылкой на ЦБ и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру.

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В пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что знают об инциденте, так как получили уведомления от платежных систем. «Данных по картам Сбербанка России в утечке не зафиксировано, вместе с тем в числе карт, данные по которым присутствовали в утечке, были карты четырех клиентов зарубежных дочерних банков Сбербанка. Этим клиентам ничего не угрожает», — рассказали в банке.

В Райффайзенбанке, как только стало известно о возможной компрометации данных, проинформировали клиентов «о блокировке и необходимости перевыпуска карт». Банк «Санкт-Петербург» выяснил, что в базе присутствуют данные карт нескольких крупных банков, в том числе его клиентов. Банк обратил внимание, что утечка произошла не по вине банка, а по вине интернет-магазина:

При этом речь идет о технических данных, которые не открывают доступ к счетам. На данный момент банк связывается со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, и блокирует карты в целях безопасности средств, при этом банк предлагает клиентам бесплатно перевыпустить новую карту. Сейчас финансовой безопасности наших клиентов ничего не угрожает.

В банке «Открытие» также обратили внимание, что в этой базе нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции. «Тем не менее, все операции по картам наших клиентов из этого списка уже мы взяли на дополнительный контроль», — указали в банке.

Тем временем в Сбербанке указали, что потенциально данные могут быть использованы для социальной инженерии. «Поэтому рекомендуем банкам, чьи клиенты оказались в списке, провести с клиентами коммуникации и усилить правила на антифрод системах», — добавили в кредитной организации.

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